Es modelo y fanático del mate: el jugador de Corea que conquistó el Mundial con su belleza

El Mundial 2026 ya comenzó a regalar historias que trascienden lo futbolístico. En el debut de Corea del Sur frente a República Checa, las cámaras captaron un detalle que rápidamente se volvió viral: uno de los jugadores asiáticos llegó al estadio tomando mate, una costumbre profundamente arraigada en Argentina y Uruguay.

Cho Gue-Sung llegó al mundial tomando mate

El protagonista de la escena fue Cho Gue-Sung, delantero de la selección surcoreana y una de las figuras más populares de su país. Aunque en esta oportunidad no sumó minutos dentro del campo de juego, volvió a convertirse en noticia gracias a una combinación que lo distingue del resto: su fanatismo por el mate y portadas de las revistas más prestigiosas del mundo.

Cho Gue-Sung sorprendió a todos tomando mate

La imagen de Cho Gue-Sung sosteniendo un mate mientras descendía del micro de la selección sorprendió a los fanáticos de todo el mundo. Acostumbrados a ver esta tradición entre futbolistas argentinos y uruguayos, pocos esperaban encontrarla en un integrante del plantel de Corea del Sur.

Cho Gue-Sung llegó al mundial tomando mate

Si bien no existe una explicación oficial sobre cómo incorporó esta costumbre, algunos señalan la influencia de Son Heung-min, capitán del seleccionado asiático y excompañero de Cristian Romero en el Tottenham. Lo cierto es que la imagen no tardó en recorrer las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios, que celebraron el guiño cultural de uno de los futbolistas más reconocidos de Corea del Sur.

De figura deportiva a modelo internacional

Cho Gue-Sung saltó a la fama mundial durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. El delantero se convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo después de marcar un histórico doblete frente a Ghana, una actuación que lo puso en el centro de la escena deportiva. Sin embargo, su apariencia física llamó la atención y provocó una verdadera revolución en redes sociales. En cuestión de semanas, su cuenta de Instagram multiplicó sus seguidores y lo convirtió en una de las figuras más populares del Mundial.

Cho Gue-Sung

La exposición le abrió las puertas de la industria de la moda. Gracias a su creciente popularidad, protagonizó campañas publicitarias y llegó a ser tapa de Vogue, consolidando una carrera paralela como modelo. Mientras continúa su trayectoria futbolística en Europa, Cho Gue-Sung mantiene un perfil que combina deporte, estilo y una enorme influencia digital, una fórmula que lo transformó en uno de los jugadores más reconocidos de Corea del Sur.