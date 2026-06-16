Es modelo y fanático del mate: el jugador de Corea que conquistó el Mundial con su belleza

El Mundial 2026 ya comenzó a regalar historias que trascienden lo futbolístico. En el debut de Corea del Sur frente a República Checa, las cámaras captaron un detalle que rápidamente se volvió viral: uno de los jugadores asiáticos llegó al estadio tomando mate, una costumbre profundamente arraigada en Argentina y Uruguay.
El protagonista de la escena fue Cho Gue-Sung, delantero de la selección surcoreana y una de las figuras más populares de su país. Aunque en esta oportunidad no sumó minutos dentro del campo de juego, volvió a convertirse en noticia gracias a una combinación que lo distingue del resto: su fanatismo por el mate y portadas de las revistas más prestigiosas del mundo.
Cho Gue-Sung sorprendió a todos tomando mate
La imagen de Cho Gue-Sung sosteniendo un mate mientras descendía del micro de la selección sorprendió a los fanáticos de todo el mundo. Acostumbrados a ver esta tradición entre futbolistas argentinos y uruguayos, pocos esperaban encontrarla en un integrante del plantel de Corea del Sur.
Si bien no existe una explicación oficial sobre cómo incorporó esta costumbre, algunos señalan la influencia de Son Heung-min, capitán del seleccionado asiático y excompañero de Cristian Romero en el Tottenham. Lo cierto es que la imagen no tardó en recorrer las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios, que celebraron el guiño cultural de uno de los futbolistas más reconocidos de Corea del Sur.
De figura deportiva a modelo internacional
Cho Gue-Sung saltó a la fama mundial durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. El delantero se convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo después de marcar un histórico doblete frente a Ghana, una actuación que lo puso en el centro de la escena deportiva. Sin embargo, su apariencia física llamó la atención y provocó una verdadera revolución en redes sociales. En cuestión de semanas, su cuenta de Instagram multiplicó sus seguidores y lo convirtió en una de las figuras más populares del Mundial.
La exposición le abrió las puertas de la industria de la moda. Gracias a su creciente popularidad, protagonizó campañas publicitarias y llegó a ser tapa de Vogue, consolidando una carrera paralela como modelo. Mientras continúa su trayectoria futbolística en Europa, Cho Gue-Sung mantiene un perfil que combina deporte, estilo y una enorme influencia digital, una fórmula que lo transformó en uno de los jugadores más reconocidos de Corea del Sur.