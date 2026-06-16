En un descapotable rojo, Zaira Nara recorrió las calles de Miami e impuso un look mundialista con botas bucaneras

A horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia en Kansas, Zaira Nara, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para el streaming de DGO, sorprendió a sus seguidores conduciendo una Ferrari roja por las calles de Miami con unas botas bucaneras y un outfit que dio cátedra de estilo.

El look de Zaira Nara en Miami

La modelo se llevó todas las miradas al elegir unas botas bucaneras de gamuza hasta la rodilla y con taco aguja. El calzado color beige propio de la temporada e ideal para un look casual, le dio un toque de naturalidad a la artista que recorría las calles de Miami en su auto último modelo. Asimismo, las combinó con un jean skinny de tono azul, un diseño que también es tendencia en este 2026.

El look de Zaira Nara en Miami

Por otro lado, la hermana de Wanda Nara sumó a su look una remera musculosa básica blanca que nunca pasa de moda.

El accesorio de Zaira Nara que marcó tendencia

Zaira Nara, como influencer fashionista apostó por una minicartera Saddle de Dior en color celeste que acompañado del jean azul conformó los colores de la bandera argentina, ideal para un look mundialista y alentar al equipo de Lionel Scaloni en esta competencia.

Zaira Nara dio cátedra de estilo con su minicartera

La modelo usó unos accesorios con mucha personalidad: unos lentes de sol oscuros con marco blanco. Se trata de una apuesta minimalista muy chic para lucir un día soleado.

Las imágenes compartidas por Zaira Nara presumiendo su look y conduciendo un descapotable rojo, se inundó de ‘likes’ y comentarios en pocos minutos. “Amo tus looks”, “Una Barbie”, “Qué preciosura de mujer” y “La modelo más bella de Argentina”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.