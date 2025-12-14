Tras la escandalosa separación, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se reencontraron en la comunión de su hija: las fotos

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvieron a coincidir públicamente tras su comentada separación, aunque esta vez el foco estuvo lejos del conflicto. El reencuentro se dio en el marco de la comunión de Carmela, la segunda de las tres hijas que tienen en común, una jornada especial que ambos decidieron honrar dejando de lado las tensiones personales para acompañar a la gran protagonista del día.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich coincidieron en la comunión de su hija

La ceremonia se desarrolló en un clima íntimo y emotivo, con la familia y el círculo cercano reunidos para celebrar este paso tan significativo en la vida de la niña. Si bien el distanciamiento entre Chechu y Darío fue evidente —no posaron juntos ni compartieron imágenes en pareja—, ambos mostraron desde sus redes sociales que estuvieron presentes y comprometidos con el momento.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se reencontraron en la comunión de su hija

El exfutbolista eligió compartir una imagen tomada durante la jornada. En la foto, Carmela aparece vestida de blanco, con una delicada corona de flores y un micrófono en la mano, lista para leer frente a los invitados. Cvitanich acompañó la postal con un mensaje breve pero contundente: “Te amo Carme”, reflejando el orgullo y la emoción de verla crecer.

Por su parte, Chechu Bonelli optó por una imagen más producida y simbólica. Posó abrazada a su hija frente a un árbol de Navidad, ambas vestidas de blanco. La periodista lució un vestido corto y asimétrico, combinado con sandalias doradas, mientras Carmela llevó el clásico vestido de comunión. “Siempre, siempre a tu lado. Te amo Carmela”, escribió la conductora, dejando en claro su rol de sostén incondicional.

Chechu Bonelli y su hija, Carmela

Chechu Bonelli fue sincera sobre la separación con Darío Cvitanich

Más allá de la ausencia de fotos familiares completas, el mensaje fue unívoco: sus hijas siguen siendo la prioridad absoluta. La comunión funcionó como una muestra de que, incluso en medio de una separación compleja y muy expuesta, es posible coincidir desde el respeto para acompañar momentos clave de la crianza.

En paralelo, Chechu Bonelli atraviesa una etapa de mayor apertura mediática. En una reciente entrevista televisiva, habló con crudeza sobre el proceso de separación, el dolor atravesado y el camino de reconstrucción personal. Reconoció haber pasado meses difíciles, pero también destacó la importancia de permitirse transitar el duelo, redefinir prioridades y volver a ponerse en el centro de su propia vida. Mientras tanto, el vínculo con Cvitanich continúa reconfigurándose, con un punto en común que sigue intacto: el amor por sus hijas.

FA

