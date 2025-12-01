Aseguran que Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich por la polémica con Chechu Bonelli: los detalles

Tras 14 años de amor, en julio pasado, Darío Cvitanich confirmó su separación de Chechu Bonelli y meses después blanqueó su romance con la modelo Ivana Figueiras, lo que habría generaron un tenso vínculo entre la expareja. Desde entonces, protagonizan escandalosos idas y vueltas, en los que con diversos palitos, los reproches no escasean.

En este contexto, este fin de semana la expareja volvió a tener un cruce por redes sociales que habría sido el detonante para que Ivana Figueiras decidiera terminar su romance con el exjugador.

Qué pasó entre Ivana Figueiras, Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Todo iba muy bien en el romance entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, quienes no dudaban en hacer diversas demostraciones de amor en redes sociales, en donde dejaban claro el cariño que se tienen. Sin embargo, esto cambio en las últimas horas cuando la modelo expresó en Instagram que se encontraba soltera.

El escándalo comenzó al momento que Darío Cvitanich respondió en redes sociales a una entrevista que brindó Chechu Bonelli, en la que expresó el amor que siente por su exsuegra y aseguró que el vínculo con ella se terminó por pedido de terceros. "Mirá qué bueno. Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba... y mejor no sigo. Con mi familia, mi pareja y mi vida, NO...”, expresó el exjugador. Acto seguido, le declaró su amor a su nueva pareja con una imagen juntos en el que le confesó que la ama.

Luego fue el turno de Ivana, quien lejos de responder esa declaración de amor, le pidió a Ángel de Brito que no muestre a su hija en redes sociales tras una publicación del periodista. Y luego hizo un fuerte descargo, apuntando a Chechu Bonelli: “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen me bardeen, me digan rompe hogares, rompe familias. Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndome diciéndome que ni lo intente y enterar cosas más (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su departamento me manda fotos de Instagram".

Y agregó: “Todo una locura que jamás viví. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo". En este cierre dejó en claro que hablaba en pasado de su relación con el exjugador, pero para dejarlo aún más evidente realizó otra storie en Instagram y aseguró que está separada: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”.

Ante estas declaraciones, Darío Cvitanich tomó la decisión de cerrar sus redes sociales. Fue Marcela Tauro en Infama (América) quien especuló sobre la decisión de la modelo, que tiene un bajo perfil: “Para mí que se hartó y dijo ‘Basta querido, yo te quiero mucho, pero no me banco todo este conventillo". Ahora, todo indica que Ivana Figueiras y el exjugador decidieron terminar su romance. Por su parte, Chechu Bonelli se llamó a silencio.