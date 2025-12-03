En las últimas horas, el nombre de Ivana Figueiras cobró mayor relevancia en los medios de comunicación al separarse de Darío Cvitanich luego de oficializar hace dos meses su noviazgo. Asimismo, el foco mediático se había centrado cuando Carolina, amiga y socia de la modelo, había declarado en el programa A La Tarde (América TV) que había sido internada tras sufrir un fuerte pico de estrés, producto de los comentarios en redes sociales. Ante esta situación, fue la propia fashionista quien salió a hablar sobre su salud.

Ivana Figueira apareció en la web y despejó dudas

Desde que anunció su romance con Darío Cvitanich, Ivana Figueiras fue blanco de críticas en las plataformas digitales por parte de haters que desaprobaban su relación con el exfutbolista. Fue su propia amiga y socia quien se pronunció en el programa de espectáculo vespertino antes mencionado, haciendo referencia al estado emocional y clínico de la joven: “Ivana está mal, muy angustiada con todo lo que pasó este fin de semana. Ella estaba en un vínculo de sanación con lo que había ocurrido con su novio el año pasado. Fue una situación muy triste y que pasen estas cosas la puso mal”.

Sin embargo, en las últimas horas, fue la propia Ivana quien alzó la voz y realizó un fuerte descargo en su cuenta personal de Instagram. “Nunca estuve internada. Gracias”, fue el contundente mensaje que dejó hace unas horas en su cuenta personal de la famosa red social de la camarita. De esta manera, desmintió rotundamente cualquier tipo de especulaciones hacia su estado clínico tras distanciarse del exmarido de Chechu Bonelli.

Los usuarios no perdonan a Ivana Figueira y a Darío Cvitanich

Mientras Ivana Figueira aseguró que había recibido insultos, presuntamente provenientes del entorno de Chechu Bonelli, los mensajes de agravios no cesan en su feed. En este contexto, el exdeportista tuvo que cerrar los comentarios en sus historias, mientras que la estilista sigue recibiendo agravios y ofensas de toda índole.

En el último posteo se puede ver que a los cibernautas no se les escapan los detalles y, hasta una simple musicalización, puede desencadenar una ola de controversias. Al parecer, la joven añadió la famosa canción de Shakira que hizo con Bizarrap, donde ataca a Gerard Piqué y a Clara Chía. No obstante, minutos más tarde decidió quitarla debido a las fuertes críticas que recibió. “Siendo amantes duraron más que siendo pareja”, “Ah, pero ella es una santa purificada. ¿Sigue provocando, con qué necesidad señora?”, “Cualquiera el tema, vive una realidad paralela pobrecita” y “No da mandar a tu socia a hablar a un canal de tv”, fueron algunos de los pedantes comentarios que les dejaron en la web.

En medio de un torbellino de emociones por el escándalo en el que quedó tras la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, Ivana Figueira va en búsqueda de poner un manto de paz y armonía a este tormentoso presente que le toca vivir desde el plano virtual. Mientras espera que la marea baje y que la atención se desvíe a otras personas del medio, la modelo deberá de armarse de paciencia y sabiduría para sortear estos ataques por ser considerada la presunta tercera discordia entre el matrimonio de la conductora y su expareja.