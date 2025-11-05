Chechu Bonelli habló por primera vez de su separación con Darío Cvitanich y aseguró que "fue dejada". La modelo, que estuvo en pareja durante más de 14 años con el exfutbolista, se sinceró sobre la traumática ruptura y confesó: "No comía, dormía poco y lloraba todo el día".

Chechu Bonelli se sinceró sobre su traumática separación con Darío Cvitanich: “No comía, dormía poco y lloraba todo el día”

Un mes y medio después de que Darío Cvitanich confirmara su noviazgo con Ivana Figueiras, Chechu Bonelli se animó a hablar de su separación. La modelo, que compartió más de 14 años de relación con el exfutbolista, dio detalles sobre cómo “fue dejada” y lo mal que la pasó tras la ruptura con el padre de sus tres hijas.

En diálogo con Nati Jota y Grego Rosello en el stream de MasterChef Celebrity, la periodista confesó: “Apenas me había separado y estaba flaquísima. No comía porque tenía el estómago cerrado. Estaba muy triste, muy angustiada, lloraba todo el día y después dormía poco y nada”. Además, mencionó que, para superar a su exmarido, llegó a ir “cuatro veces por semana a terapia”.

Durante la entrevista, Chechu Bonelli también resaltó que para ella fue “muy dolorosa” la separación con la exfigura de Boca: “Si bien venía viendo qué podía pasar, yo siempre traté de pelearla, de decir ‘bueno, estoy cayendo, tratemos de sacar esto adelante. Tenemos tres hijos, 14 años de relación’”. Y aclaró: “Yo fui dejada”.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich junto a sus tres hijas

Por último, la modelo reflexionó sobre cómo era su relación de pareja y por qué siente que vivió para él: “Yo me casé para toda la vida. Pero bueno, así como no existe el manual de la maternidad, tampoco creo que exista el manual de cómo ser la mujer ejemplar. En casa yo era mujer y hombre. Las mujeres de los jugadores de fútbol básicamente vivimos para ellos”.

Ivana Figueiras dijo que se enamoró de Darío Cvitanich

A un mes de haber oficializado su romance, Ivana Figueiras rompió el silencio y dijo que está enamorada de Darío Cvitanich. En diálogo con Intrusos, la modelo confesó sobre su relación con el exfutbolista: "Estoy muy contenta con mi vida y muy feliz".

En esa misma charla, Ivana aseguró que se conocieron por amigos en común y sin dar vueltas dio detalles de cómo la conquistó: "Es muy obvio cómo me conquistó. ¡Es hermoso! ¿Viste lo que es? Es muy bueno, muy amoroso".

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Por último, Ivana Figueiras dejó en claro que lo conoció a Darío Cvitanich después de que se separa de Chechu Bonelli. De esta manera, derribó los rumores que la señalaban como la tercera en discordia de la pareja.