Darío Cvitanich rompió el silencio tras su separación con Ivana Figueiras y la escandalosa pelea con su ex, Chechu Bonelli

Desde que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras oficializaron su romance con una foto en redes, la pareja parecía encaminarse a una etapa serena, marcada por la complicidad y un entusiasmo que sorprendió incluso a su círculo íntimo. Sin embargo, el noviazgo se vio interrumpido por los escándalos que rodeaban al ex Boca con la mamá de sus hijas, Chechu Bonelli.

Las declaraciones que reabrieron viejas heridas

En los últimos días, Chechu Bonelli, exesposa del exfutbolista y madre de sus tres hijas, dijo en La Casa del Streaming que extrañaba el vínculo con su exsuegra y reactivó tensiones que parecían superadas. Sus palabras, rápidamente se viralizaron y colocaron nuevamente a la familia en el centro de la escena.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Al escuchar a la modelo, Darío Cvitanich respondió con un mensaje público en el que expresó su malestar por la exposición de situaciones íntimas y deslizó que ciertos límites habían sido traspasados. La reacción se interpretó como un gesto de hartazgo ante un conflicto que, según su entorno, llevaba tiempo acumulándose. Además, ese cruce derivó en su relación con Ivana Figueiras.

Tras el escándalo, el exfutbolista rompió el silencio y acusó a su exesposa de mentirosa. "Es mentira que la invitaron a retirarse de esa relación. Es la abuela de mis hijas, jamás le prohibiría eso", dijo en diálogo con A la tarde (América TV) y agregó: "Nunca tuve malos tratos con Cecilia. Si existe algo de eso, que lo muestren".

La tajante decisión de Ivana Figueiras

Pocas horas después de la pelea mediática entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, Ivana Figueiras compartió un posteo contundente en el que confirmó que se encontraba sola y que necesitaba preservar su tranquilidad. Sin mencionar a nadie en particular, dejó entrever que no estaba dispuesta a quedar atrapada en situaciones que no le pertenecían. Su declaración, breve pero determinante, marcó el punto final del vínculo que ambos habían iniciado apenas dos meses atrás.

Ivana Figueiras, Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

En medio de la repercusión, Chechu Bonelli también eligió dar un paso al costado: aseguró que prioriza su paz mental y la estabilidad de sus hijas, y que no desea seguir formando parte de un revuelo mediático que, reconoce, terminó afectándola más de lo esperado. Ese llamado al silencio pareció cerrar un capítulo que mezcló ilusión, desgaste y una inesperada exposición pública.