¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas, pero cuidado con la impulsividad. Hoy conviene escuchar antes de actuar. Una propuesta laboral podría abrirte nuevas puertas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La calma será tu mejor aliada. Puede que surjan tensiones en tu entorno cercano, pero tu capacidad para mantener la serenidad hará la diferencia. Buen momento para ordenar tus finanzas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente estará muy activa y querrás expresarte sin filtros. Sin embargo, será clave cuidar las palabras para no herir a alguien importante. Posibilidad de un encuentro que te inspira.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El hogar y la familia ocupan tu atención. Puede haber una charla pendiente que finalmente se resuelva con claridad. También es un día ideal para dedicarte a lo que te da paz.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma estará en alza y podrías ser el centro de miradas en reuniones sociales o laborales. Es un día para mostrar tu talento, pero sin caer en el exceso de orgullo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy tendrás una fuerte necesidad de orden. Aprovechá para organizar rutinas o proyectos que venías postergando. En lo personal, alguien te sorprenderá con un gesto afectuoso.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones estarán en primer plano. Puede surgir un diálogo profundo con una amistad o pareja que traerá más cercanía. Jornada favorable para proyectos creativos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Sentirás un llamado a transformar algo en tu vida diaria. Quizás un cambio de hábito o una decisión drástica en el trabajo. Confiá en tu intuición, que estará muy afinada.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu espíritu aventurero te pide salir de la rutina. Es un buen día para aprender algo nuevo o planear un viaje. En lo sentimental, podría aparecer una propuesta inesperada.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El foco estará en los temas patrimoniales y de seguridad personal. Hoy conviene ser prudente con gastos y acuerdos. En lo afectivo, se refuerza la lealtad con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu independencia será clave hoy. No dejes que otros influyan demasiado en tus decisiones. Buen momento para innovar en un proyecto o probar algo diferente en lo personal.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad estará a flor de piel, pero eso puede ayudarte a conectar mejor con los demás. Ideal para la creatividad y la introspección. Una charla íntima te dará claridad.