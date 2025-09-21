Fue figura de la TV argentina, tocó fondo y terminó en la calle, pero volvió a los medios y hoy se destaca en una importante productora

En las últimas horas, la figura de Cristian Mercante volvió a salir a la luz tras haber sido herido con un botellazo en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza. Este domingo, el comunicador estuvo en una entrevista mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Allí, contó su dura historia de vida que lo llevó de ser uno de los participantes más recordados del reality El Bar a vivir en la calle.

Cristian Mercante y Luis Ventura | Twitter

Cristian Mercante: de la fama a “cirujear todo el día buscando metales para revender”

Cristian Mercante es uno de los recordados exparticipantes de El Bar, el reality show que fue furor en 2001. El formato, que estuvo tres meses en la pantalla, fue suficiente para que su nombre sea conocido por el público al punto tal de convertirlo en un fenómeno popular. Sin embargo, esta popularidad no se tradujo a una mejor calidad de vida. “Me conocía todo el mundo, pero no me daban trabajo”, recordó en declaraciones públicas. “La fama te dura un mes o dos y dejás de ser el ‘genio’ de El Bar para ser el ‘boludo’ de El Bar”, complementó.

En este marco, esta tarde, el notero de Policías en Acción realizó una entrevista cara a cara con Luis Ventura donde abordó temas sensibles en su vida. Su historia está atravesada por la tragedia y la desolación. A sus 13 años comenzó con el consumo problemático que lo llevó a estar internado en centros de salud mental y desintoxicación. Años más tarde, ocurrió un hecho que lo llenó de conmoción. “Mi viejo mata a mi vieja y se suicida”, dijo dejando sin palabras al periodista. Al poco tiempo, volvió a ser víctima de la drogadicción. Con tan sólo 16 años recibió un disparo en la espalda producto de una pelea callejera en el barrio de Lugano, lo que generó que vuelva a ser internado en una clínica psiquiátrica tras ser declarado insano.

Ya con la mayoría de edad y tras haber formado parte del certamen televisivo, entre 2004 y 2011 vivió en situación de calle, donde tuvo que rebuscarselas todas las noches para tener un lugar en dónde dormir. Preso de las drogas, admitió que llegó a no higienizarse por días y hasta a revolver la basura en “búsqueda de metales para revender”. El “cirujeo” y el “mangueo” fueron su estilo de vida durante esos tormentosos años de oscuridad.

En 2013, su vida dio un giro de 180 grados cuando tocó fondo. Es por eso que se acercó a una reconocida productora para pedir trabajo y fue Pamela David, su antigua compañera, quien le dio una gran oportunidad. “Servía agua, hacía las compras, y un día me pidieron que ayudara con el casting. Aprendí a hacer el trabajo y me siento productor desde hace muchos años”, contó.

Cristian Mercante | Instagram

Ahora, Cristian Mercante forma parte del equipo de producción de Los 8 Escalones del Millón, donde elige a los participantes. También colabora con los móviles policiales del ciclo Desayuno Americano que conduce la modelo, es parte del elenco de Policías en Acción acompañando a los patrulleros en los operativos hasta incluso está en el equipo de selección de concursantes del Turco Naim. En la actualidad, vive en pareja y asegura estar “limpio” hace ya una década "gracias a la oportunidad" que le abrieron los medios de comunicación.

NB