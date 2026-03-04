Una vez más, la fatalidad vuelve a sacudir a la esfera de Gran Hermano. Tras el recordado incidente vial de Thiago Medina, esta madrugada Santiago “Tato” Algorta fue el protagonista de un increíble accidente de tránsito. Según informaron en LAM (América TV) el ganador de Gran Hermano vivió momentos de tensión en Dolores, Uruguay donde, en una curva poco iluminada y señalizada, su auto terminó sufriendo destrozos, generando las alarmas en sus seguidores.

El accidente de Tato Algorta

A últimas horas de este martes 3 de marzo, trascendió la noticia de que Tato Algorta había sufrido un terrible accidente con su vehículo mientras circulaba en una ruta de Uruguay. “Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban. Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”, contó Pepe Ochoa en las redes sociales del ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito.

Tato Algorta | Instagram

En las imágenes, se puede ver el automóvil del exparticipante de GH 2025 a un costado de la ruta. Asimismo, se hicieron presente ambulancias con el equipo médico para asistir al conductor en el lugar. Como era de esperarse, las imágenes rápidamente se viralizaron y la noticia trascendió a los medios generando la preocupación de todos sus fans y compañeros de trabajo.

Minutos más tarde, Santiago del Moro les hizo frente a estas especulaciones y explicó qué fue lo que realmente sucedió: “No le pasó nada. El auto sí tuvo bastantes destrozos”, afirmó haciendo foco en la magnitud del hecho. Afortunadamente, el panelista sólo sufrió lesiones menores: “Él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”.

Laura Ubfal confrontó a Pepe Ochoa

Mientras el presentador de Telefe intentó llevar tranquilidad al público, Laura Ubfal confrontó a Pepe Ochoa y remarcó que Tato Algorta “no fue hospitalizado en ningún momento”. Según se conoció, el ganador del reality iba transitando en una zona rural cuya visibilidad es reducida en horas de la noche. A su vez, esta información escaló con fuerza en la web debido a la alta exposición pública que tiene su imagen al ser uno de los hermanitos más queridos del show televisivo.

Vale aclarar que el uruguayo divide su agenda entre Argentina y su tierra natal, ya que mantiene compromisos laborales en ambos países y procura cumplir con todos los proyectos que tiene pautados. Es por esta razón, que viaja en su coche al país vecino con regularidad.

Accidente Tato Algorta | Facebook

De esta manera, un accidente de tránsito vuelve a sacudir a Gran Hermano. Esta vez, con el accidente de Tato Algorta, ganador de la última edición. Afortunadamente, se trató de un gran susto, ya que fue un siniestro menor y, gracias a las medidas de seguridad del vehículo, no tuvo que ser derivado al centro de salud. Finalmente, en línea con lo informado por del Moro, Santiago se encuentra estable y fuera de peligro.

NB