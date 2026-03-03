Así es la cocina rústica contemporánea de Zaira Nara: ventanales curvos y utensillos antiguos

Zaira Nara fue una de las celebridades que aprovechó la temporada de verano y vacaciones para hacer remodelaciones en sus diferentes propiedades. Esta vez le tocó a su casa en José Ignacio, donde, con sus hijos y su familia, disfrutan de una escapada en la playa y días bajo el sol. Es por eso que, para la ocasión, busca un espacio que la haga sentir conectada al aire libre y relajada a la vista. En sus historias de Instagram, mostró cómo quedó su cocina de estilo rústico contemporáneo, y cuáles fueron los detalles que le dieron el toque especial de ella.

La cocina de Zaira Nara: estilo rústico contemporáneo y vajilla antigua

Zaira Nara es una influencia del estilo de vida campestre y la ropa sensual cowgirl. Es así como mantiene su hogar de la misma manera, encontrando siempre toques de modernidad con los muebles que elige. En las últimas horas, reveló cómo quedó la remodelación de su cocina en José Ignacio, manteniendo el estilo rústico contemporáneo que la caracteriza. Para eso, combinó la calidez y materiales naturales tradicionales de las arcadas de maderas en sus ventanas y puertas, con líneas modernas, funcionales y minimalistas, manteniendo la menor cantidad de objetos a la vista, permitiendo un paisaje ordenado y relajante.

Si bien ella priorizó el uso del blanco para la mayor parte de sus muebles o vajillas, hubieron algunos utensillos que llamaron la atención, por su estilo anticuado y conectado con el estilo campestre tradicional. Tazas cuadradas, escaleras de madera y termos tradicionales se distribuían por diferentes lugares y mantenían una estética perfecta junto a las innovadoras lonjas corredizas que la modelo eligió para sus armarios.

El minimalismo en el color: el cloud dancer como la tendencia Pantone 2026

Pantone marcó el Cloud Dancer, o blanco, como el color del 2026, cambiando la estética del diseño de interior y la industria de la moda. Zaira Nara es una enamorada de las tendencias, y busca mantener el minimalismo en su hogar para crear un ambiente cálido, ordenado y relajante. Por eso, para diversos muebles y vajillas eligió el color Pantone de este año, que permite la reflexión del sol que entra por la ventana, creando una conexión con la naturaleza.

Los seguidores de Zaira Nara no dudaron en halagar las remodelaciones que hizo en su hogar de José Ignacio, y cómo logró demostrar su estética en la decoración de uno de sus lugares favoritos para vacaciones. La modelo es una influencia muy importante en la industria de la moda, y ahora también incursionó en el diseño de interiores, manteniendo una estética rústica contemporánea en su cocina, con ventanales curvos y utensillos antiguos.

