Cómo sigue la vida de Tato Algorta, ocho meses después de ganar Gran Hermano

El pasado 24 de junio, Santiago del Moro anunció que Tato Algorta se convertía en el nuevo ganador de Gran Hermano. Hoy, ocho meses después de haber apagado la luz de la casa más famosa del país, el joven uruguayo tiene una promisoria carrera por delante, con muchísima gente que la apoya y algunos referentes importantes que comienzan a abrirle la puerta.

La vida de Tato Algorta después de convertirse en campeón de Gran Hermano

Cuando Tato Algorta se consagró campeón de Gran Hermano, las dudas sobre su futuro se instalaron rápidamente. A lo largo de todas las ediciones del programa, fueron pocos los ganadores que lograron permanecer en los medios, más allá de que su nombre quedara en el inconsciente colectivo. De hecho, aunque parezca extraño, eran más los participantes eliminados en una instancia temprana los que terminaban destacándose. Por fortuna, con el correr de los días, el uruguayo pareció demostrar que lo suyo lejos estaba de finalizar.

Como se podía esperar, una vez que salió de la casa, comenzó el desfile por los medios, protagonizando tapas de revista y entrevistas en sitios como Luzu. Un mes después, se confirmó que sería parte de Fuera de joda, por los streams de Telefe, junto a otros ex participantes de Gran Hermano.

Tato Algorta estuvo en la gala de Revista CARAS.

Una vez que esa primera ola de medios y popularidad terminó, el nombre de Tato siguió dando vueltas por muchos lados. No solo hizo campañas de ropa, publicidades y eventos, sino que se lo pudo ver en Pasapalabra y más producciones. Una seguidilla que se terminó coronando con su presencia en los Martín Fierro.

Los nuevos proyectos de Tato Algorta

En las últimas semanas, sin embargo, llegaron dos grandes anuncios que determinan los siguientes pasos que dará. Por un lado, estuvo invitado en Bondi, el stream de Ángel de Brito. Su participación fue muy bien recibida y cuando le preguntaron al periodista si había planes de sumarlo, dio a entender que era algo que se estaba hablando. Por el otro, se confirmó que será parte del panel de Gran Hermano Generación Dorada.

En reiteradas entrevistas, Tato Algorta dejó claro que su intención es no dejar que esta marea de propuestas y proyectos pasen. En la actualidad forma parte de la agencia Multitalent, al igual que muchísimos influencers y famosos emergentes del país. Pero también anunció que le gustaría estudiar periodismo y formarse como entrevistador, lo que evidencia que pretende perfeccionarse para seguir creciendo.

Tato Algorta en los Martín Fierro.

Está a la vista que el ex participante de Gran Hermano disfruta de una gran presente y que tiene muchas chances de establecerse en los medios. Solo el tiempo dirá si esto finalmente se concreta y si el nombre de Tato Algorta permanece presente, tal y como lo ha hecho hasta ahora, a ocho meses de su gran victoria.