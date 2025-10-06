Escote cuadrado y espalda al descubierto, el increíble vestido de Mariana Rojas para casarse con Agustín Neglia

Mariana Rojas celebró su boda con Agustín Neglia y eligió un vestido que combinó escote cuadrado, espalda descubierta y una silueta de líneas limpias. El diseño se integró con naturalidad a una ambientación pensada en detalle, donde cada elemento acompañó la estética general de la celebración.

Mariana Rojas se casó con Agustín Neglia y lució un vestido nupcial que se robó todas las miradas con un escote recto, espalda abierta y una estructura de corte definido. El diseño acompañó con armonía una ambientación cuidada, donde cada componente visual se alineó con el estilo elegido para el evento.

Durante el fin de semana, la pareja celebró su amor en una íntima boda en Mar del Plata, rodeados de amigos y familia. La influencer compartió en sus redes sociales algunas de las imágenes de la celebración y entre los detalles más comentados se destacó el sobrio diseño que utilizó para esta ocasión.

Para su casamiento, Mariana Rojas se robó todas las miradas con un vestido que se destacó por su escote cuadrado, una silueta recta y una espalda completamente descubierta. El diseño, confeccionado en tela de textura suave y caída natural, acompañó sus movimientos con fluidez. La elección del corte permitió resaltar la figura sin recurrir a volúmenes ni ornamentos excesivos, manteniendo la estética minimalista.

Por su parte, la influencer optó por un peinado recogido bajo, con raya al medio, junto con un sombrero de ala lisa con flores en un costado a juego con su look. El maquillaje fue neutro, con tonos tierra y acabado mate, sin elementos que compitieran con el diseño principal. A su vez, completó su elección con un ramo de flores blancas con un rosario que perteneció a sus abuelos.

La ceremonia se realizó en un espacio al aire libre en Mar del Plata, con una estructura de madera clara y telas livianas en tonos neutros. Tanto Mariana Rojas como Agustín Neglia se declinaron por mantener una estética minimalista, con detalles cuidados. La paleta general se mantuvo en blanco, beige y verde, con algunos acentos en marrón claro.

Las mesas del festejo siguieron la misma línea, con manteles de lino, vajilla en cerámica mate y centros de mesa con flores silvestres. La iluminación fue cálida, con guirnaldas de luz y faroles distribuidos en distintos puntos del jardín. A su vez, contó con una mesa dulce que contenía gran variedad de postres, como rogel, tarta de frutilla, brownies, entre otros. Todo el entorno se pensó para acompañar el estilo del vestido y la propuesta visual de la pareja.

