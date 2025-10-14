Pablo Lescano debutó en MasterChef y mostró el mensaje que le mandó su hija: “No importa lo que diga Betular…”

MasterChef Celebrity abrió las puertas de su cocina, en esta nueva temporada, con la conducción de Wanda Nara. Más de 20 participantes, e íconos de la televisión y la música argentina, se la jugarán por el premio mayor. Uno de los más destacados por las redes sociales fue Pablo Lescano, quien sorprendió con su humor y carisma durante la primera prueba. El cantante se mostró contento ante esta oportunidad, y mostró el mensaje que le envió a su hija, quien apuntó contra el jurado.

Los participantes de MasterChef Celebrity

El debut de Pablo Lescano en MasterChef y las palabras de aliento de su hija: “No importa lo que diga Betular…”

Los famosos de diferentes ámbitos de la cultura y la televisión se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles y divertidos de todos: MasterChef Celebrity. Para poder ganar el premio mayor, deben contentar al jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, tres cocineros de élite y muy exigentes con los participantes. Entre los primeros que fueron a la cocina, estuvo Pablo Lescano, que se mostró seguro y encantado por la posibilidad.

Damián Betular y Germán Martitegui

Durante su debut, él no logró cumplir el primer desafío, que constaba en cortar una cebolla en brunoise. Debido a esto, Eugenia Tobal obtuvo el benefició y decidió que él debía hacer pareja con Miguel Ángel Rodríguez. Ambos famosos presentaron pechugas de pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas, que fueron fuertemente criticadas por el jurado, sobre todo por la cocción que le faltó a los ingredientes, y se llevaron los delantales grises.

En las redes sociales, no tardaron en destacar su participación por la buena onda ante las adversidades y los chistes que hizo mientras cocinaba. Sin embargo, Lescano destacó un mensaje tierno que recibió de su hija, quien apuntó contra el exigente jurado. La joven le escribió antes de la emisión, y expresó: "Hola papi, buen día. Mucha suerte hoy en MasterChef. Te amo". Pero, rápidamente le dio alientos, a pesar de las críticas que pueda recibir de los cocineros expertos. "No importa lo que diga Betular, vos siempre vas a ser el mejor chef en casa", sentenció.

El insólito mensaje de la hija de Pablo Lescano

Pablo Lescano no dudó en mostrarlo en su cuenta de Instagram, y subirlo como un posteo. De esta manera, bromeó con que nadie en la casa cocinaba, y cerró chistoso: "Si corro una carrera salgo primero y último". Los usuarios y fanáticos del certamen no tardaron en comentarle al respecto, al igual que en destacar sus momentos durante el programa. El cantante es uno de los participantes que tiene aviso para próximos enfrentamientos, y que podría correr el riesgo de quedar eliminado del certamen.

A.E