Así están Ian, Chloé y Alan, los tres hijos de Horacio Cabak: música, arte y deporte

Ian, Chloé y Alan, los tres hijos de Horacio Cabak, transitan una etapa enfocada en sus estudios y actividades personales, cada uno vinculado a intereses diferentes. Mientras el mayor desarrolla proyectos relacionados con la música y la tecnología, sus hermanos avanzan en áreas asociadas a la producción audiovisual y al deporte. Con recorridos distintos entre sí, los jóvenes construyen su presente lejos de la exposición y centrados en sus respectivos ámbitos.

El presente de los tres hijos de Horacio Cabak, Ian, Chloé y Alan, reflejando sus propios gustos

Ian, Chloé y Alan Cabak crecieron lejos de la exposición que durante años acompañó la carrera de su padre, Horacio Cabak. A diferencia del conductor, los tres jóvenes eligieron desarrollar sus intereses en ámbitos distintos y construir recorridos propios. Entre estudios universitarios, proyectos artísticos, actividades vinculadas a la tecnología y una fuerte conexión con el deporte, cada uno encontró su camino manteniendo un perfil reservado.

Horacio Cabak

El mayor de los hermanos, Ian Cabak, de 23 años, combinó desde muy joven su interés por las herramientas digitales con una marcada vocación artística. Su formación académica estuvo orientada al diseño multimedia y al desarrollo web, un área que complementó con estudios relacionados con el marketing digital. Esa preparación le permitió desarrollar conocimientos que hoy aplica tanto en proyectos profesionales como en iniciativas vinculadas con la música.

Precisamente, la música ocupa un lugar central en su presente. El primer hijo de Horacio Cabak integra la banda Cuero como baterista, un proyecto independiente que logró consolidarse dentro de la escena rock-pop. El grupo trabajó durante varios años en la construcción de un repertorio propio y alcanzó una nueva etapa con el lanzamiento de su álbum Barreras Invisibles. Además de participar desde lo musical, aporta conocimientos visuales y tecnológicos que contribuyen a la identidad estética de la banda.

Ian Cabak

A través de sus redes sociales, Ian Cabak suele compartir algunas imágenes donde se lo puede ver compartiendo momentos con amigos y en distintas presentaciones. A pesar de esto, suele mantener un perfil bajo, lejos de la exposición constante. Esa misma característica se repite en sus hermanos, quienes también construyeron una relación medida con la popularidad derivada de la trayectoria de sus padres.

Universidades, arte y deporte: los caminos elegidos por Chloé y Alan, los mellizos de Horacio Cabak

Chloé, la única hija de Horacio Cabak, encontró en el universo audiovisual un espacio para desarrollar su creatividad. Actualmente cursa la carrera de Diseño Audiovisual, donde participa en producciones académicas, trabajos fotográficos y proyectos que le permiten explorar distintas herramientas artísticas. En los últimos años, varias de sus producciones estuvieron vinculadas a retratos y trabajos visuales que reflejan los conocimientos adquiridos durante su formación.

Chloé y Horacio Cabak

Entre los modelos elegidos para algunos de esos ejercicios apareció su propio padre. En distintas oportunidades compartió imágenes en sus redes sociales, tomadas durante prácticas y proyectos universitarios, demostrando una mirada vinculada a la fotografía y a la construcción visual. Esa afinidad por el diseño y la creatividad coincide con algunos de los intereses que el conductor mencionó públicamente al referirse al vínculo que mantiene con ella.

Alan Cabak, hermano mellizo de Chloé, representa el perfil más reservado de la familia. A diferencia de sus hermanos, evita la exposición pública y mantiene una presencia mucho más discreta. Su principal interés está relacionado con el deporte, una actividad que ocupa una parte importante de su rutina. Aunque son escasos los detalles que trascienden sobre sus proyectos personales, se sabe que orientó buena parte de su tiempo al ámbito deportivo y que eligió desarrollarse lejos de los medios.

Los hermanos Ian, Chloé y Alan Cabak

Ian, Chloé y Alan, los tres hijos de Horacio Cabak, desarrollan sus actividades en ámbitos diferentes que abarcan la música, el diseño audiovisual, la tecnología y el deporte. Mientras el mayor combina su formación académica con proyectos artísticos, la única hija mujer avanza en su carrera universitaria vinculada a la producción visual y el menor mantiene un recorrido más reservado orientado a sus intereses personales. Cada uno consolidó una rutina propia, marcada por sus propios intereses.

VDV