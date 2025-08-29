La respuesta de Wanda Nara a la cruda amenaza de Mauro Icardi

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene un nuevo capítulo. Recientemente el delantero del Galatasaray hizo un descargo en redes sociales donde aseguró que “va por todo”. El mensaje fue desencriptado por Cora Debarbieri durante A la tarde, en donde se analizó la postura del futbolista ante el complicado presente legal que atraviesa.

Wanda Nara en México

Frente a la declaración de Mauro Icardi, Wanda Nara apareció en redes sociales. La modelo se dejó ver en México, develando que está comenzando un nuevo proyecto con Netflix. La actitud de la empresaria ante el descargo del futbolista fue contundente, silencio absoluto.

El primer día de grabación de Wanda Nara en Mexico

Desde su llegada a Puerto Escondido en Oaxaca, México, la empresaria compartió imágenes donde enseñaba la locación como el detrás de cámaras. En una historia escribió: “Conduciendo para Netflix desde este paraíso”, dejando en evidencia que está completamente enfocada en sus proyectos personales.

Además, Wanda Nara aprovechó la ocasión para presentar parte de la producción, desde el camión que transporta la utilería, hasta el set y el equipo de trabajo. La actitud de la modelo frente a la cruda amenaza de Mauro Icardi, es simplemente digna de admirar, dejando claro que no tiene intención alguna de seguirle el juego.

La preparación de Wanda Nara para su nuevo proyecto

Wanda Nara compartió también cómo se prepara antes de salir a cámaras. En una de las historias escribió: “repasando el guión”, mientras la peinaban y maquillaban los estilistas de la producción. Además, la modelo también aprovechó la oportunidad para compartir lo estilismos del día, dos preciosos vestidos largos, uno de color marrón y otro azul petróleo.

Enfocada en sus proyectos personales y profesionales, Wanda Nara ha hecho caso omiso a las declaraciones de Mauro Icardi, algo que no ha pasado desapercibido. Su estrategia de silencio se da en un contexto legal bastante complicado; sin embargo, parece haber acertado con esta jugada pues, le da una postura de control.