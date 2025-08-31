La Justicia pone fecha para el final del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan desde hace meses una de las separaciones más mediáticas de la farándula argentina, con derivaciones legales en Italia que aún no encuentran un cierre definitivo. Tras la sentencia de divorcio dictada en marzo de 2025 por el tribunal de familia de Milán, el proceso judicial continúa con la etapa más compleja: la división de bienes y la definición de la custodia de sus hijas.

En las últimas horas, trascendió en programas de espectáculos que la Justicia italiana podría poner punto final al conflicto en marzo de 2026, fecha en la que se daría por concluido el trámite con la liquidación del patrimonio. Esa estimación fue planteada por periodistas especializados en farándula, quienes señalaron que resta definir el reparto de más de 50 millones de dólares en cuentas bajo investigación y varias propiedades en Europa y Argentina.

El llamado “Wanda Gate”, que volvió a poner a la pareja en el centro de la escena mediática, complicó aún más el proceso. A la disputa económica y legal se suman denuncias cruzadas y versiones sobre la presunta participación de la empresaria en campañas de difamación en redes sociales contra terceros, como China Suárez, lo que avivó la tensión en el plano mediático y personal.

Si bien el divorcio ya fue oficializado en Italia, el expediente continúa abierto porque la Justicia debe pronunciarse sobre cuestiones patrimoniales y familiares. De acuerdo a la legislación italiana, este tipo de procesos puede extenderse en el tiempo, en especial cuando están en juego fortunas millonarias y bienes distribuidos en diferentes países. Por eso, la fecha de marzo de 2026 no es aún una confirmación formal de los tribunales, sino una estimación sobre cuándo podría alcanzarse una resolución definitiva.

En paralelo, Wanda mantiene una agenda pública cargada, con proyectos televisivos, como la conducción de Masterchef Celibrity y comerciales en Argentina y Europa, mientras que el futbolista sigue jugando en Turquía. Pese a sus agendas, ambos continúan ligados por los compromisos legales que aún deben resolver.

Así, la pareja que alguna vez fue símbolo de glamour y poder en el mundo del deporte y el espectáculo ahora se encuentra en la cuenta regresiva para conocer cómo quedará repartido su patrimonio y cómo se organizará la vida familiar de aquí en adelante. El final del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi todavía no llegó, pero la Justicia ya tiene en sus manos la responsabilidad de darle un cierre.

