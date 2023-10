Facundo Moyano, de manera sorprendente, en el programa "Verdad/Consecuencia" de TN, reveló en vivo que se encontraba separado de Eva Bargiela cuando le preguntaron cómo estaba enfrentando la exposición mediática de su esposa que participa del Bailando 2023.

Aunque se mostró reacio a responder a más preguntas por parte de las conductoras del programa, fue él quien confirmó el fin de su matrimonio. Esta revelación no fue bien recibida por Eva Bargiela, quien todavía mantiene la esperanza de reconciliarse.

Eva Bargiela y Facundo Moyano

Una semana después de este episodio, mientras se rumorea que el político no está contento con la decisión de la modelo de unirse al certamen que se transmite por América, Bargiela decidió hablar al respecto y sorprendió a Marcelo Tinelli al compartir detalles de una conversación privada que tuvo con Moyano.

"Acá todos hablan de la vida de todos", comenzó diciendo el conductor del Bailando. Bargiela respondió: "Quiero aclarar que yo no dije que me enteré por televisión que estaba separada. Dije que le había pedido a él que nos pongamos de acuerdo para contarlo. Que lo elijamos juntos para sentirnos cómodos por la situación".

Eva Bargiela y Facundo Moyano

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la ruptura de Eva Bargiela y Facundo Moyano

Marcelo Tinelli no quedó conforme con la actitud de Moyano y decidió intervenir para compartir su postura, expresando: "Hay una cosa que yo quiero decir porque fui testigo, porque recibí el mensaje, existió y me llamó a mi personalmente. Cuando él dice ‘ella eligió un lugar en el Bailando y yo no quise ser parte'".

"Eso dice el señor Facundo Moyano. Lo quiero, es amigo. Pero dijo que no piensa ser parte. Eso fue todo. Rarísimo porque él me llamó antes y me dijo ‘Me encanta que vaya Eva al programa’. Raro que alguien que te diga que quiera después no quiera ser parte", agregó Marcelo Tinelli, exponiendo así al dirigente político.

Eva Bargiela, lejos de ser la azafata de los programas de Guido Kaczka, ahora la rompe toda en el Bailando, donde tiene como compañero a Uriel Sambrán. No solo el baile la ayuda a superar su ruptura, sino que también los consejos que recibió por parte del jurado respecto a esta etapa de desamor, intentando superar a Facundo Moyano.

