Eva Bargiela: “Gianluca decía que él me ayudaba con nuestro hijo y yo le dije que no, que él es el papá, es su rol, lo que debe hacer”

Desde el nacimiento de Faustino, en octubre de 2025, Eva Bargiela y Gianluca Simeone transitan una nueva etapa familiar. La llegada de su primer hijo en común modificó sus prioridades y los llevó a reorganizar su vida cotidiana, en una experiencia que ambos comparten desde que decidieron formar una familia.

Gianluca Simeone, Eva Bargiela y su hijo Faustino.

En ese contexto, la modelo participó de Nadie nos preparó, el ciclo de streaming que conduce Sofía Fernández, donde habló sobre la maternidad y la manera en que entiende la participación del padre en la crianza. Durante la charla, compartió una anécdota con Gianluca Simeone y explicó por qué no considera que él la ayude cuando se ocupa de su hijo.

La reflexión de Eva Bargiela sobre el rol de Gianluca Simeone como papá

Durante su participación en Nadie nos preparó, Eva Bargiela se refirió a una situación que suele molestarle cuando otras personas hablan sobre la participación de Gianluca en el cuidado de Faustino. “Ay, sí, me da una bronca cuando te dice, no sé, ¿y dónde está con el papá? Y se quedó de niñero. No, no se quedó de niñero, se quedó de papá. Es el papá, ¿o te ayuda? No, no me ayuda, paterna, porque es el papá y es lo que tiene que hacer”, expresó.

En la misma entrevista, la modelo recordó una conversación que mantuvo con el exfutbolista durante los primeros meses de adaptación a la llegada del bebé: “Un día me pasó que yo le decía a Gianluca, viste, al principio cuando también te estás reacomodando, un día le digo: ´A mí nadie me ayuda, la única que me ayuda es mi hermana´. Y me dice: ´Yo te ayudo´. Le digo: ´No, vos no me ayudás, vos sos el papá, o sea, estamos en la misma´", relató. Luego explicó que, para ella, la diferencia está en que otras personas pueden colaborar voluntariamente, mientras que la responsabilidad de Gianluca es parte de su rol como padre.

La nueva vida familiar de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convirtieron en padres el 25 de octubre de 2025, cuando nació Faustino, su primer hijo. El pequeño llegó al mundo mediante un parto en el agua en un sanatorio de Buenos Aires y pesó 4,085 kilogramos. La noticia fue compartida por ambos a través de una publicación conjunta en redes sociales, donde celebraron su llegada junto a sus familiares.

Gianluca Simeone, Eva Bargiela y su hijo Faustino

La llegada del bebé también estuvo acompañada por importantes decisiones familiares. Gianluca Simeone dejó su carrera futbolística en España y se instaló definitivamente en Argentina para estar presente en el crecimiento de su hijo y junto a Eva Bargiela. Desde entonces, la pareja comparte esta primera experiencia como padres, en una etapa en la que el humor, el compañerismo y la participación de ambos en la crianza forman parte de su dinámica cotidiana.