domingo 25 de octubre del 2026
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 13:53

Así fue el cumpleaños de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: osos de peluche, torta minimalista y un dulce look

El pequeño celebró su primer año con una íntima fiesta al aire libre rodeado de una decoración artesanal y mucho amor familiar.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino
Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino | Instagram

El primer año de vida de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, llegó rodeado de ternura, risas y una celebración íntima al aire libre que reflejó a la perfección el estilo de la pareja. Con una ambientación natural, osos gigantes y una torta delicada, los flamantes padres compartieron postales exclusivas del festejo familiar que rápidamente se llenaron de reacciones y comentarios afectuosos en las redes sociales. La llegada del pequeño marcó un antes y un después en la vida de ambos, transformando su cotidianeidad y convirtiéndose en el centro de todas sus alegrías.

Faustino Simeone
Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebran el primer año de Faustino

El primer años de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: picnic al aire libre y una decoración con osos de peluche

La celebración tuvo como escenario un espacio verde rodeado de vegetación, ideal para que el pequeño disfrutara con total libertad y comodidad. En las imágenes compartidas en el perfil de Instagram de Eva Bargiela y Gianluca Simeone se vio un tierno picnic sobre una manta blanca en el pasto, adornado con dos osos de peluche de gran tamaño —uno marrón y otro beige— que acompañaron al cumpleañero en cada momento de la tarde. De fondo, una guirnalda de tela en tonos marrones y blancos formaba el nombre "Faustino", aportando un toque cálido, hogareño y artesanal a la escenografía del festejo campestre.

Faustino Simeone
Eva Bargiela y Gianluca Simeone felices con Faustino

El centro de atención estuvo en la torta de cumpleaños, una propuesta minimalista de un solo piso con acabado rústico en tonos claros y una velita dorada con forma de número uno que coronaba el diseño. En cuanto al vestuario, Faustino lució un dulce look compuesto por una chomba blanca con delicados detalles oscuros y un pantalón beige cómodo, además de aparecer en otras postales con un suéter tejido a rayas marrones y verdes, perfecto para la ocasión. Gianluca optó por un conjunto relajado de remera blanca y pantalón negro, mientras que Eva eligió un top claro y jeans con bordados sutiles, sonriendo siempre mientras sostenía a su hijo en brazos.

Faustino Simeone
El picnic de Faustino Simeone que cumplió un año

La publicación conjunta de los papás reflejó la inmensa felicidad por este hito familiar y cosechó miles de "me gusta" en pocas horas, además de cientos de mensajes de felicitaciones de amigos y seguidores. "Celebrando tu vida, que le dio sentido a la nuestra", escribieron junto a un emoji de corazón blanco.

"Te amamos bebito de las sonrisas infinitas! Llegaste para llenar nuestras vidas de amor, de inocencia y de felicidad. ¡Feliz cumpleaños Faustino!", agregaron con profunda ternura, dejando en evidencia la complicidad y el amor incondicional que viven en esta etapa de crianza junto al pequeño.

Faustino Simeone
Faustino Simeone rodeado de dos osos y la torta

Las sentidas palabras de Carolina Baldini: "Una abuela en la tierra y otra en el cielo"

La emoción se multiplicó cuando Carolina Baldini, abuela paterna de Faustino, compartió su propio posteo en las redes sociales para saludar a su nieto en su día especial. Con palabras profundas y conmovedoras, la empresaria expresó su alegría y sumó un pasaje muy emotivo que tocó el corazón de todos los seguidores, recordando también a la mamá de Eva Bargiela, quien falleció hace un año.

Faustino Simeone
El emotivo posteo de Carolina Baldini, la mamá de Gianluca Simeone

"¡Feliz cumpleaños Fausti! Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar", comenzó escribiendo Carolina en su cuenta oficial de Instagram. "Qué emoción verte crecer, descubrir el mundo con esos ojitos llenos de inocencia, y saber que tengo el privilegio de acompañarte en este camino".

Hacia el cierre de su dedicatoria, Baldini sumó una referencia entrañable que enlazó el festejo con la memoria familiar: "Que la vida te regale muchos motivos para sonreír, sueños enormes y la libertad de ser siempre quien quieras ser. Hoy tus dos abuelas custodian tu vida, ¡una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz!". Una frase que conmovió de inmediato a la comunidad virtual y coronó una jornada inolvidable para la familia Simeone-Bargiela.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en