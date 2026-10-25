Así fue el cumpleaños de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: osos de peluche, torta minimalista y un dulce look

El primer año de vida de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, llegó rodeado de ternura, risas y una celebración íntima al aire libre que reflejó a la perfección el estilo de la pareja. Con una ambientación natural, osos gigantes y una torta delicada, los flamantes padres compartieron postales exclusivas del festejo familiar que rápidamente se llenaron de reacciones y comentarios afectuosos en las redes sociales. La llegada del pequeño marcó un antes y un después en la vida de ambos, transformando su cotidianeidad y convirtiéndose en el centro de todas sus alegrías.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebran el primer año de Faustino

El primer años de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: picnic al aire libre y una decoración con osos de peluche

La celebración tuvo como escenario un espacio verde rodeado de vegetación, ideal para que el pequeño disfrutara con total libertad y comodidad. En las imágenes compartidas en el perfil de Instagram de Eva Bargiela y Gianluca Simeone se vio un tierno picnic sobre una manta blanca en el pasto, adornado con dos osos de peluche de gran tamaño —uno marrón y otro beige— que acompañaron al cumpleañero en cada momento de la tarde. De fondo, una guirnalda de tela en tonos marrones y blancos formaba el nombre "Faustino", aportando un toque cálido, hogareño y artesanal a la escenografía del festejo campestre.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone felices con Faustino

El centro de atención estuvo en la torta de cumpleaños, una propuesta minimalista de un solo piso con acabado rústico en tonos claros y una velita dorada con forma de número uno que coronaba el diseño. En cuanto al vestuario, Faustino lució un dulce look compuesto por una chomba blanca con delicados detalles oscuros y un pantalón beige cómodo, además de aparecer en otras postales con un suéter tejido a rayas marrones y verdes, perfecto para la ocasión. Gianluca optó por un conjunto relajado de remera blanca y pantalón negro, mientras que Eva eligió un top claro y jeans con bordados sutiles, sonriendo siempre mientras sostenía a su hijo en brazos.

El picnic de Faustino Simeone que cumplió un año

La publicación conjunta de los papás reflejó la inmensa felicidad por este hito familiar y cosechó miles de "me gusta" en pocas horas, además de cientos de mensajes de felicitaciones de amigos y seguidores. "Celebrando tu vida, que le dio sentido a la nuestra", escribieron junto a un emoji de corazón blanco.

"Te amamos bebito de las sonrisas infinitas! Llegaste para llenar nuestras vidas de amor, de inocencia y de felicidad. ¡Feliz cumpleaños Faustino!", agregaron con profunda ternura, dejando en evidencia la complicidad y el amor incondicional que viven en esta etapa de crianza junto al pequeño.

Faustino Simeone rodeado de dos osos y la torta

Las sentidas palabras de Carolina Baldini: "Una abuela en la tierra y otra en el cielo"

La emoción se multiplicó cuando Carolina Baldini, abuela paterna de Faustino, compartió su propio posteo en las redes sociales para saludar a su nieto en su día especial. Con palabras profundas y conmovedoras, la empresaria expresó su alegría y sumó un pasaje muy emotivo que tocó el corazón de todos los seguidores, recordando también a la mamá de Eva Bargiela, quien falleció hace un año.

El emotivo posteo de Carolina Baldini, la mamá de Gianluca Simeone

"¡Feliz cumpleaños Fausti! Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar", comenzó escribiendo Carolina en su cuenta oficial de Instagram. "Qué emoción verte crecer, descubrir el mundo con esos ojitos llenos de inocencia, y saber que tengo el privilegio de acompañarte en este camino".

Hacia el cierre de su dedicatoria, Baldini sumó una referencia entrañable que enlazó el festejo con la memoria familiar: "Que la vida te regale muchos motivos para sonreír, sueños enormes y la libertad de ser siempre quien quieras ser. Hoy tus dos abuelas custodian tu vida, ¡una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz!". Una frase que conmovió de inmediato a la comunidad virtual y coronó una jornada inolvidable para la familia Simeone-Bargiela.