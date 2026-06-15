Eva Bargiela y su hijo, Faustino, matchearon sus looks mundialistas desde Estados Unidos

Eva Bargiela y su hijo, Faustino, sorprendieron en su llegada a Estados Unidos con looks a juego, una propuesta que reflejó identidad y pertenencia. La llegada se convirtió en una oportunidad para mostrar una imagen compartida, marcada por la unión y la identidad argentina, a días del estreno de la selección argentina en el Mundial 2026. Madre e hijo se instalaron en Kansas con Gianluca Simeone y Carolina Baldini, reforzando la idea de acompañar de cerca a Giuliano Simeone en su primera Copa del Mundo.

Los looks matchy mundialistas de Eva Bargiela y su hijo, Faustino, en Kansas

En las últimas horas, Eva Bargiela compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan su llegada a Estados Unidos junto a su hijo, Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. La modelo se mostró con un buzo celeste y blanco con un sol amarillo en el centro, una prenda que evoca la bandera argentina y que se convirtió en el eje de su look. El detalle de la correa cruzada con estampado animal aportó un contraste visual sin romper la estética principal de su elección.

Eva Bargiela y Faustino

Por su parte, el pequeño acompañó la propuesta de su madre con un conjunto celeste con capucha, logrando un match que refuerza la idea de identidad compartida. La coordinación entre ambos no solo se percibe en los colores, sino también en la intención de transmitir un mismo mensaje, mientras ambos se preparan para el debut de la selección argentina el martes 16 de junio. La llegada de ambos se enmarcó en un viaje familiar que tuvo como destino Kansas, ciudad elegida como base en el Mundial 2026.

La publicación de Eva Bargiela en sus redes sociales se destacó por la simplicidad y la armonía que transmitía la imagen. Mientras ella aparece sonriendo a la cámara con el pelo recogido, su hijo, aún en sus brazos, sonríe mirando el teléfono, marcando la unión entre ambos. Ambos se están hospedando con Gianluca Simeone y Carolina Baldini, quienes decidieron acompañar a Giuliano Simeone en uno de los momentos más importantes de su carrera. Las publicaciones también mostraron cómo la familia ya disfrutó de una tarde de paseos junto con el deportista.

Giuliano Simeone y Faustino

En varias de esas imágenes, Faustino se convirtió en protagonista indiscutido, captando la atención de los seguidores con su look celeste y detalles que remiten a la bandera nacional. Las fotografías del pequeño durante el vuelo y en la llegada despertaron una ola de ternura entre los usuarios de Instagram, que reaccionaron con mensajes de cariño y entusiasmo. En varias postales se lo pudo ver sonriente y vestido con prendas que refuerzan la identidad argentina, un detalle que rápidamente conquistó a quienes siguen de cerca a la familia.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Barlini llegaron a Estados Unidos para acompañar a la selección argentina

A través de sus redes sociales, Eva Bargiela compartió distintas imágenes donde mostró cómo fue su viaje a Kansas, para alentar a la selección argentina. “Llegamos”, escribió junto al posteo, junto a emojis con los colores de la bandera argentina. La familia decidió instalarse en Estados Unidos, donde se estableció el seleccionado argentino para su participación en el Mundial. El motivo del viaje es acompañar a Giuliano Simeone, quien vivirá su primera Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina.

Carolina Baldini, Giuliano, Gianluca Simeone, Faustino y Eva Bargiela

Las publicaciones que marcaron el trayecto mostraron distintos momentos del viaje, reflejando la expectativa con la que viven esta experiencia. Faustino se convirtió en protagonista indiscutido, captando la atención con su presencia en cada aparición. Las imágenes del pequeño durante el vuelo y en la llegada despertaron una ola de ternura entre los seguidores, que reaccionaron con mensajes de cariño y entusiasmo. Además, la modelo sorprendió a todos con una uña pintada con una bandera argentina, mientras mostraba su anillo con la palabra "mamá" en inglés.

La imagen compartida de Eva Bargiela y Faustino refuerza la idea de identidad argentina en un contexto internacional. La coordinación entre ambos no solo se percibe en la estética, sino también en la intención de transmitir un mismo mensaje. La llegada a Estados Unidos, la instalación en Kansas y la presencia del pequeño como figura central en las publicaciones son parte de una misma narrativa, donde la familia busca acompañar este momento mientras alientan al seleccionado nacional.

Eva Bargiela y Faustino

Eva Bargiela se mostró en Estados Unidos junto a su hijo, Faustino, en un contexto que refuerza la unión familiar y la identidad argentina. La presencia de ambos se integró al viaje de la familia Simeone, que eligió Kansas como base durante el Mundial 2026. Durante sus primeras horas en el país, la modelo mostró el look a juego que ella y su hijo lucieron, con referencias directas a la selección nacional. Además, aprovecharon el viaje para acompañar a Giuliano Simeone en su primera experiencia mundialista.

VDV