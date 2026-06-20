Benjamín Vicuña se defendió de los ataques por Secreto en la Montaña, su obra de teatro

Benjamín Vicuña se consolidó en el ambiente artístico argentino como uno de los actores más reconocidos del país. Sin embargo, su imagen no está exenta de comentarios de “haters” en redes sociales. Tras el estreno de su obra Secreto en la Montaña, el pasado 7 de mayo, el artista chileno se vio envuelto en una serie de críticas en la web. Aun así, lejos de quedarse en silencio, mostró su poder de resiliencia y salió a defenderse de los ataques, reafirmando su postura con firmeza frente a las opiniones negativas.

La firme respuesta de Benjamín Vicuña tras los ataques por su obra Secreto en la Montaña

A través de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram y que lo tiene como protagonista, Benjamín Vicuña se defendió de los ataques a su obra teatral, Secreto en la Montaña, que protagoniza junto a Esteban Lamothe. La propuesta escénica aborda temas como el amor, la identidad, la homosexualidad, los prejuicios y los mandatos sociales y es una adaptación a la historia Brokeback Mountain, basada en el cuento de Annie Proulx.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe | CARAS

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta de expresión para los usuarios quienes realizan sus descargos acerca de diversas temáticas sociales que surgen, entre ellas, las propuestas teatrales. Es por esta razón que, algunos de los cibernautas manifestaron su indignación ante la puesta en escena de la obra que lideran Lamothe y Vicuña mediante una serie de comentarios que no pasaron desapercibidos por el dramaturgo extranjero que, mediante un contundente mensaje, defendió esta pieza artística. “Comentarios como estos solo potencian lo que pensamos: Secreto en la montaña es una obra absolutamente necesaria”, escribió al pie de un clip en el que contrapone los descargos en las plataformas digitales de algunos espectadores, con las postales con las que ellos se enfrentan a diario.

En este video puede verse a ambos actores recibiendo el cariño del público en las inmediaciones del Multiteatro. Las imágenes reflejan el afecto y la admiración con los que fue recibido el elenco tras la función. Además, los espectadores aprovecharon la presencia de estas dos figuras del espectáculo para tomarse selfies, dedicarles palabras de cariño y felicitarlos por su trabajo. El registro también muestra la sala colmada de espectadores que, al finalizar la puesta en escena, los despidieron con una cálida y prolongada ovación.

Comentarios contra la obra de Benjamín Vicuña | Instagram

Benjamín Vicuña le puso el cuerpo y fue contundente

En el registro compartido en su perfil, Benjamín Vicuña se hizo eco de las críticas que recibió tras el estreno de la obra y salió a defender su trabajo. Para ello, eligió destacar lo que considera la verdadera medida del éxito de cualquier proyecto artístico: la respuesta del público. Es así que, dejó en evidencia el cariño de los espectadores y la cálida recepción que tuvo Secreto en la Montaña; un reconocimiento que todo artista anhela recibir.

Más allá de que los artistas siempre se enfrentan a un público exigente y a opiniones divididas, lo cierto es que esos comentarios no lograron opacar el éxito de la obra ni la positiva respuesta que recibió por parte de los espectadores. Por el contrario, el entusiasmo del público y las ovaciones al finalizar cada función se convirtieron en el mejor respaldo para el trabajo realizado sobre el escenario.

A más de un mes y medio del estreno de su nuevo proyecto teatral, Benjamín Vicuña defendió con convicción una propuesta que no pasó inadvertida. Lejos de esquivar las controversias y los debates que genera la obra, el actor reafirma su compromiso con una historia que invita a la reflexión y que sigue despertando diversas reacciones entre el público.