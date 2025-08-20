Eva Bargiela mostró su exigente rutina de ejercicios embarazada de 7 meses y junto a Gianluca Simeone

En el séptimo mes de embarazo, Eva Bargiela se muestra súper activa y en movimiento. Esta vez, la modelo decidió asistir al gimnasio acompañada de su pareja, Gianluca Simeone, y grabó la rutina que realizaron juntos en un día lluvioso. Fiel a su estilo, la joven compartió con sus miles de seguidores el video y contó qué pequeños cambios nota desde que su panza comenzó a crecer.

La rutina de entrenamiento de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela contó que a los seis meses de embarazo de su primer hijo, fruto de su amor con Gianluca Simeone, se animó a volver a entrenar con el permiso de su obstetra y asesorada por una profesora de educación física. Al notar los resultados en su físico y mente, la joven se sintió motivada y sin miedos para continuar.

"Desde que retomé, me di cuenta que fue la mejor decisión. Me siento muchísimo mejor, menos hinchazón, menos retención, mejor estado de ánimo, todo positivo", escribió hace un tiempo. Ahora, transitando el séptimo mes de embarazo, la modelo se volvió a mostrar en un gimnasio, pero esta vez acompañada de su pareja y haciendo los mismos ejercicios.

Eva Bargiela

Lejos de quedarse en su cama descansando en un día frío y lluvioso, Eva decidió mover su cuerpo y compartió el clip en su cuenta de Instagram: "Día de lluvia ganado. Yo tuve que modificar mi entrenamiento y algunos días @giansimeone se copa y lo hacemos juntos así que hoy lo grabamos: mom + dad workout".

Luego, la influencer contó que el motivo de su publicación también se debe a que muchas mujeres le consultan sobre las series que realiza habitualmente aunque aclaró que "la rutina va cambiando, pero es este estilo por lo general". Asimismo, reveló que "Faustino empieza a pesar" y que el tamaño de su bebé provoca que "lo que antes resultaba sencillo se vuelve más difícil" para su cuerpo. "El equilibrio por ejemplo", contó Eva sobre uno de los cambios que nota desde que su pancita creció.

En el video se puede ver a la pareja realizando ejercicios combinados con mancuernas y cintas elásticas. Algunos de ellos son: sentadillas y press de hombro, estocadas y martillo, estocadas laterales y traseras. Otros simples como abdominales toco hombros, puentes de glúteos y subida al banco.

Cabe recordar que Eva Bargiela tendrá a su hijo Faustino Simeone en Argentina ya que decidió vivir en el país para estar más cerca de su familia. Gianluca acompañó su deseo y dejó su rutina en Europa para vivir junto a ella en un exclusivo barrio cerrado. La pareja se conoció en diciembre de 2023 en un boliche, pero su primer encuentro se produjo meses después. "Creo que desde ese día somos novios. Estamos 24x7 desde entonces. La fecha de nuestro aniversario es el 24 de mayo”, había contado la top model en Revista Caras.

A un año de su flechazo, ambos se preparan para la llegada de su bebé que, sin dudas, sellará su amor y consolidará aún más su relación. En esta oportunidad y a través de su red social de Instagram, Eva Bargiela mostró su exigente rutina de ejercicios embarazada de 7 meses y junto a Gianluca Simeone.