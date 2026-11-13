El sentido homenaje de Marta Fort a Marisa, su niñera: "es como mi mamá"

Marta Fort sorprendió al compartir el detrás de una elección cargada de significado que tuvo como protagonista a Marisa López, su niñera. Mientras avanzaba en uno de los desafíos de MasterChef Celebrity, la modelo reveló aspectos de una relación construida a lo largo de más de dos décadas y que continúa formando parte de su vida cotidiana. Ese gesto permitió conocer una faceta poco habitual de su entorno más cercano, marcada por vínculos que se fortalecieron con el tiempo y que siguen presentes.

Marta Fort emocionó a todos con una dedicatoria especial para su niñera, Marisa

Marta Fort protagonizó uno de los momentos más personales de la gala de beneficios de MasterChef Celebrity al dedicar su preparación a una de las personas más importantes de su vida. En una prueba que exigía elaborar un pionono desde cero, la influencer decidió que el plato llevara un nombre especial: “Marisa está bien”, en referencia a Marisa López, su madrina y antigua niñera, con quien mantiene un vínculo que atraviesa gran parte de su vida.

Marta, Felipe Fort y Marisa López

Mientras avanzaba con la receta, la modelo explicó que la inspiración había surgido de una costumbre que se repite cada año en las celebraciones familiares. La concursante preparó una versión rellena con queso azul, queso untable, salmón ahumado, palmitos, alcaparras y palta, una combinación que suele estar presente en las reuniones navideñas de su entorno. Antes de presentar el plato, compartió el motivo detrás de la dedicatoria.

“Marisa se llama mi madrina, que es como mi mamá, quien se encarga de llevar el pionono siempre en las Navidades”, expresó Marta Fort frente al jurado. Luego amplió la explicación y recordó que había sido su niñera cuando era pequeña, aunque con el paso de los años el vínculo evolucionó hasta convertirse en uno de los más importantes dentro de su vida cotidiana. Más adelante volvió a definir el lugar que ocupa Marisa en su familia al señalar: “Yo a Marisa la amo, es como mi eje en todo”.

La devolución de los especialistas estuvo centrada en la propuesta gastronómica. Los integrantes del jurado remarcaron el equilibrio de sabores logrado en la preparación y destacaron la manera en que cada ingrediente se integró en el conjunto. Al escuchar las observaciones, la hija de Ricardo Fort reconoció su sorpresa por el resultado obtenido y confesó: “No tenía fe para nada, cero fe”, una reacción que reflejó sus expectativas previas.

El importante lugar que ocupa Marisa López en la vida familiar de Marta Fort y su hermano, Felipe

La dedicatoria también permitió conocer más sobre el recorrido de Marisa López, una figura que forma parte de la vida de los mellizos Marta y Felipe Fort desde sus primeros años. Antes de incorporarse a la familia, tuvo una destacada carrera deportiva como integrante de la selección argentina de hockey sobre césped. Entre otros logros, participó de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y consiguió tres medallas doradas en Juegos Panamericanos.

Marta Fort y Marisa López

Su llegada a la familia Fort se produjo poco después del nacimiento de los hijos de Ricardo Fort en 2004. Con el correr del tiempo, la relación trascendió el trabajo de cuidado infantil y adquirió una dimensión familiar. Los dos hermanos destacaron en diferentes oportunidades la importancia que tuvo su niñera en su crecimiento, consolidando un vínculo que continúa vigente hasta la actualidad. Tras el fallecimiento de El Comandante, la deportista mantuvo una presencia constante en la vida de los mellizos.

La cercanía de Marisa López fue mencionada nuevamente por Marta Fort al hablar sobre su historia personal y sobre las personas que estuvieron presentes durante su infancia y adolescencia. La joven explicó en distintas intervenciones públicas que siempre contó con una red de contención integrada por familiares y personas cercanas que participaron activamente en su crianza. En ese contexto, el homenaje realizado durante la gala adquirió un significado especial, tanto para la modelo como para su familia.

Marisa López, Marta, Felipe, Ricardo Fort y Gustavo Martínez

Marta Fort volvió a poner de manifiesto la importancia que tiene Marisa López en su vida al dedicarle un momento cargado de significado y elegirla como la principal destinataria de un reconocimiento público. La relación que construyeron a lo largo de los años quedó reflejada en un gesto que también permitió conocer el lugar que ocupa dentro de la familia. Más allá de la competencia, la mención de su madrina volvió a destacar un vínculo que se mantiene vigente desde la infancia de los hijos de Ricardo Fort.

VDV