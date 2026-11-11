Así fue el show de María Becerra en la Marcha del Orgullo

Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, la 35.ª edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que reunió a casi tres millones de personas en las calles, convocó a destacadas personalidades del arte, la cultura y el espectáculo. María Becerra, Lali Espósito y La Joaqui fueron algunas de las figuras de la música que se presentaron sobre el escenario y se mostraron muy comprometidas con la causa.

María Becerra en su show en la Marcha del Orgullo 2026.

Todos los detalles de la Marcha del Orgullo: Lali, La Joaqui y María Becerra brillaron con sus shows

Desde las primeras horas del sábado 7 de noviembre, miles de asistentes partieron por primera vez desde la zona de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación, en lugar de partir desde la tradicional Plaza de Mayo. Este cambio logístico en el trayecto respondió al operativo de seguridad dispuesto ante la inminente visita del papa León XIV. El clima, además, estuvo marcado por las recientes agresiones denunciadas contra mujeres trans en Palermo y los reclamos de reparación histórica para la comunidad.

35.ª edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.

En una jornada de celebración y protesta, la gran sorpresa fue la presencia de Lali, quien reapareció tras su boda con Pedro Rosemblat, y de lanzar su álbum junto a Miranda! y agotar entradas para sus tres shows en Movistar Arena. La cantante causó furor al presentarse en vivo en la carroza festiva “Loca” con un look rojo intenso donde interpretó cuatro canciones de BOM (Bailar o Morir), su reciente disco colaborativo junto al dúo pop.

Lali brindó un show sorpresa tras su boda y cantó temas de su nuevo disco junto a Miranda!.

“Vengo acá siendo una persona heterosexual y nunca me han inhabilitado para compartir esta fiesta. Y eso habla de la carencia de prejuicios que hay en este lugar”, aseguró La Joaqui, quien cerró la marcha en el escenario Nadia Echazú y dejó una frase que resonó con fuerza: “Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como tener un hijo gay”.

La Joaqui también se sumó con su show en el escenario Nadia Echazú.

El show de María Becerra en la Marcha del Orgullo 2026: "La inclusión no es una opción, es un derecho"

El cierre frente al Congreso estuvo a cargo de María Becerra. Vistiendo una remera con el lema “La inclusión no es una opción, es un derecho”, la artista leyó un mensaje antes de cantar: “En la Argentina se siguen registrando crímenes de odio, todavía hay quienes no pueden expresarse libremente o sufren violencia por simplemente ser quienes son. Detrás de cada número hay una persona, una historia, una vida que merece ser vivida sin miedo”, dijo.

La comediante Vanesa Strauch transmitió en vivo desde Avenida de Mayo.

35.ª edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.

35.ª edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.

“El orgullo no debería ser tener que resistir, sino amar, expresar y ser sin temor. Por quienes estuvieron antes, por quienes siguen luchando y por quienes vienen después. Nadie nunca debería tener que negar quién es. La inclusión no es una opción, es un derecho. Estamos atravesando tiempos donde mostrar tu identidad significa vivir con miedo. Esto no pasa solo ahora. Antes era peor, pero hubo quienes decidieron no callar e hicieron de su propia vida una lucha por los derechos de miles de personas. Así fue como abrieron un camino que todavía seguimos construyendo”, dijo la cantante emocionada.

Nicki Nicole estuvo presente en la carroza de Fiesta Polenta.

En una jornada en la que, además Lali y La Joaqui, también se presentaron artistas como Six Sex, Martín Cirio y K4OS, entre otros, Becerra dedicó palabras a quienes se acercaron a compartir el encuentro: “Espero que esta noche, este show tan especial, no sea una noche más, sino que represente un fuerte abrazo para todas aquellas personas que alguna vez sentimos que no teníamos lugar en este mundo”, concluyó “La Nena de Argentina”.