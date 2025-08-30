Evangelina Anderson se despidió de Los 8 escalones. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora publicó un sentido adiós al programa que conduce Pampita, justo en medio de los rumores que la vinculan a un nuevo proyecto.

La despedida de Evangelina Anderson

En la tarde del viernes, el nombre de Evangelina Anderson comenzó a sonar con mucha fuerza. Ya no por su separación de Martín Demichelis, con todos los problemas que eso trajo, sino por un nuevo proyecto. La modelo había sido señalada como una de las celebridades que habían aceptado ser parte de MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson

Aunque en un principio se trataba de un rumor, o eso se creía, la propia Evangelina terminó inclinando la balanza hacia una especie de confirmación implícita. Lo hizo, como no podía ser de otra manera, a través de sus redes sociales.

En una de las primeras historias, Evangelina Anderson compartió un paneo del estudio de Los 8 escalones y le agregó un corazón roto. Un indicio de que algo le generaba tristeza al ver ese decorado.

Seguido a eso, publicó un video con ella en primer plano con cara compungida. En esta ocasión, agregó un “adiós”, acompañado de una manito que hacía un corazón. Un gesto inequívoco de que se estaba despidiendo

Si bien no existió confirmación oficial sobre su pase a MasterChef, estos dos pequeños videos de despedida parecen indicar que sí se dará. Lógicamente, si Evangelina acepta la oferta de su amiga, Wanda Nara, para sumarse al reality de cocina, no podrá estar en la pantalla de la competencia.

Ahora será cuestión de horas, o días, a lo sumo, para saber cómo sigue esta historia. Evangelina Anderson podría ser una gran incorporación y una de las figuras destacadas de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.