Apareció Evangelina Anderson y habló de la infidelidad de Martin Demichelis: "Nadie piensa en mis hijos"

Evangelina Anderson atraviesa días de exposición mediática en medio de los rumores de infidelidad de Martín Demichelis y la inminente separación del matrimonio.

Aunque suele evitar pronunciarse sobre su vida privada, esta vez la modelo y jurado de Los 8 Escalones decidió hablar. Lo hizo con un tono firme, mostrando indignación por el modo en que se instala el tema en la agenda pública y subrayando que su prioridad es resguardar a sus tres hijos.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y sus hijos

Las declaraciones de Evangelina Anderson sobre la supuestas infidelidad de Martín Demichelis

“Nadie piensa en mis hijos. Yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes, ni los periodistas, nadie va a pensar en ellos”, declaró Anderson, madre de Bastian (16), Lola (12) y Emma (que cumplirá tres años el 31 de agosto). Sus palabras reflejaron la preocupación por el impacto que puede tener el escándalo en la intimidad familiar.

Al ser consultada por la versión que vincula a Demichelis con la azafata y fisicoculturista Tania González Ledesma, Anderson fue tajante: “No hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”. Con esa frase evitó profundizar en rumores que, según explicó, no quiere alimentar.

Sin embargo, también hubo lugar para la bronca. “Pregúntenle a los demás. ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí?”, se indignó cuando la prensa insistió en pedirle explicaciones por la vida privada de su —todavía— esposo.

La jurado no solo se defendió: también eligió quitar dramatismo a algunos de los trascendidos más llamativos. Frente a la consulta sobre la supuesta relación de Demichelis con Fátima Florez, Anderson respondió con ironía: “¡Y yo con Javier Milei!”, dejando en claro el absurdo que le generan ciertas versiones.

Más allá de los rumores y las polémicas, Evangelina también buscó transmitir calma. “Se dicen muchas cosas que no son. Está todo súper bien, en buenos términos”, aseguró, dando a entender que mantiene un vínculo cordial con el ex tércnico de River por el bien de la familia y de sus hijos en común.

Con sus declaraciones, Evangelina Anderson marcó límites claros: proteger a sus hijos, no alimentar rumores y mantener la cordialidad con su ex, Martín Demichelis.

F.A