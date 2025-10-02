Evangelina Anderson desafió a Yanina Latorre por su supuesto affaire con Leandro Paredes: “Si hay un video que lo muestre”

En una entrevista exclusiva con LAM, Evangelina Anderson enfrentó las versiones que circularon sobre su vida privada y fue categórica al responder. La modelo comenzó aclarando su vínculo con el conductor del ciclo: “Yo tengo buena relación con Ángel. Lo vi el otro día en los premios de Martín Fierro y le dije ir a comer juntos y me dijo bueno, bueno, bueno. Nos conocemos hace muchos años”.

Evangelina Anderson

Al ser consultada por las angelitas, Evangelina Anderson aseguró que todo estaba bien; sin embargo, no dudó en hablar sobre el reciente enfrentamiento que protagonizó con Yanina Latorre: “Está todo bien, sí. A Yanina ya hablé con ella. Sí, hablé con ella en los premios”.

El tenso cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson recordó cómo fue el intercambio con Latorre: “Le dije, porque ella dijo que salía con un hombre casado y le dije, si es verdad, decí el nombre. Yo que soy la protagonista te invito a que muestres el tal video que decís que hay”. Sin embargo, negó de manera rotunda la existencia del material: “No existe. No existe tal video. No, porque es feo que te ensucien y que digan algo que no es”.

La modelo además hizo hincapié en que este tipo de dichos no solo la afectan a ella, sino también a la familia de Leandro Paredes: “Más que nada por la mujer de Leandro Paredes que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida. Lo aclaré 30.000 veces y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito y sinceramente yo me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas. Jamás saldría con un hombre casado y lo digo y lo recontradigo”.

Evangelina Anderson habló sobre su presente sentimental

En otro tramo de la entrevista, Evangelina Anderson habló de su postura frente al amor y reveló: “Soy team monógamo. Soy chapada de la antigua”. Además, dejó en claro que hoy su prioridad ahora está en su familia: “Qué sé yo. No me hables de parejas, quiero trabajar y estar con mis hijos. Yo soy muy feliz con lo que me dio la vida, con lo que me dio el universo, lo que quieran creer, Dios para mí, lo mejor que me pudo haber pasado es lo que está pasando”.

Evangelina Anderson también reconoció que atravesó momentos difíciles en el último tiempo: “Sí, sí, en un principio yo la pasé muy mal, la pasé muy mal, de verdad. Ya hace un año que me separé. Yo no voy a contar detalles, pero sí puede ser que la pasé muy mal hoy”. Con esas palabras, dejó en claro que busca dejar atrás los rumores y enfocarse en lo que considera más importante: su trabajo y sus hijos.