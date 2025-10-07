El picante consejo de Pampita a Evangelina Anderson tras su separación: “Estás desperdiciada”

Pampita y Evangelina Anderson son de las modelos con más relación entre ellas, debido a su trabajo en conjunto en Los 8 escalones (eltrece). Su personalidad llamativa y su pasión por la moda las llevó a volverse de las amigas más cercanas de la televisión argentina, con ciertos tintes de complicidad durante el programa. En esta ocasión, la conductora le habló a la modelo recién separada y, sin pelos en la lengua, le lanzó un picante consejo que se viralizó en las redes sociales.

Pampita, Evangelina Anderson

Pampita y un consejo a Evangelina Anderson por su soltería

Pampita es una de las mujeres más amigables de la televisión argentina. En todo momento, busca que sus jurados en Los 8 escalones se sientan cómodos, y forma relaciones fuertes con algunos de los famosos. Evangelina Anderson es una de sus amigas más íntimas con la que disfruta de exclusivos eventos e importantes momentos durante sus jornadas juntos. Sin embargo, la modelo estuvo pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

Pampita, Evangelina Anderson y el jurado de Los 8 escalones

No solo hubo problemas de salud familiares, sino que también se separó de Martín Demichelis y protagonizó una serie de graves acusaciones de infidelidad con Leandro Paredes. Esto la llevó a estar expuesta en el ojo mediático, y a que su vida romántica sea tema de conversación de usuarios y medios de comunicación. Es por esto que Pampita decidió darle un picante consejo, para sobrellevar la soltería y que aproveche de su belleza natural.

En medio de una broma sobre cómo conocer gente mientras se hace deporte en la calle, Carolina Ardohaín lanzó: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera no paro”. Rápidamente, Anderson se defendió y explicó que no estaba buscando a nadie. Pero su amiga no lo dejó pasar, y le lanzó un picante consejo para que empiece a aprovechar de sus días soltera. “Estás desperdiciada. Sos un diamante en bruto. A trotar, chicos”.

Los usuarios de las redes sociales destacaron este intercambio entre ambas, que mostraron la complicidad que tienen y la amistad. Pampita no duda en ayudar a sus amigos, cuando sabe que están pasando complicados momentos, y buscarles parejas que las respeten y adoren. Evangelina Anderson se mostró riendo ante la situación que la conductora llevó a cabo, sobre todo después de los rumores de romances y besos robados en los que estuvo como protagonista.

A.E