El picante consejo de Pampita a Evangelina Anderson tras su separación: “Estás desperdiciada”

Pampita y Evangelina Anderson son de las modelos con más relación entre ellas, debido a su trabajo en conjunto en Los 8 escalones (eltrece). Su personalidad llamativa y su pasión por la moda las llevó a volverse de las amigas más cercanas de la televisión argentina, con ciertos tintes de complicidad durante el programa. En esta ocasión, la conductora le habló a la modelo recién separada y, sin pelos en la lengua, le lanzó un picante consejo que se viralizó en las redes sociales.
Pampita y un consejo a Evangelina Anderson por su soltería
Pampita es una de las mujeres más amigables de la televisión argentina. En todo momento, busca que sus jurados en Los 8 escalones se sientan cómodos, y forma relaciones fuertes con algunos de los famosos. Evangelina Anderson es una de sus amigas más íntimas con la que disfruta de exclusivos eventos e importantes momentos durante sus jornadas juntos. Sin embargo, la modelo estuvo pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.
No solo hubo problemas de salud familiares, sino que también se separó de Martín Demichelis y protagonizó una serie de graves acusaciones de infidelidad con Leandro Paredes. Esto la llevó a estar expuesta en el ojo mediático, y a que su vida romántica sea tema de conversación de usuarios y medios de comunicación. Es por esto que Pampita decidió darle un picante consejo, para sobrellevar la soltería y que aproveche de su belleza natural.
En medio de una broma sobre cómo conocer gente mientras se hace deporte en la calle, Carolina Ardohaín lanzó: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera no paro”. Rápidamente, Anderson se defendió y explicó que no estaba buscando a nadie. Pero su amiga no lo dejó pasar, y le lanzó un picante consejo para que empiece a aprovechar de sus días soltera. “Estás desperdiciada. Sos un diamante en bruto. A trotar, chicos”.
Los usuarios de las redes sociales destacaron este intercambio entre ambas, que mostraron la complicidad que tienen y la amistad. Pampita no duda en ayudar a sus amigos, cuando sabe que están pasando complicados momentos, y buscarles parejas que las respeten y adoren. Evangelina Anderson se mostró riendo ante la situación que la conductora llevó a cabo, sobre todo después de los rumores de romances y besos robados en los que estuvo como protagonista.
A.E