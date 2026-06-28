Lejos de las redes y la moda, el exitoso negocio de Rocío Espósito, la novia de Gerónimo Rulli

Desde 2018, Gerónimo Rulli y Rocío Espósito construyen una sólida historia de amor que, con el paso de los años, los llevó a formar una familia junto a su hijo Luca, nacido en 2021. Aunque ambos eligen mantener un perfil bajo y alejado de los medios, suelen compartir en sus redes sociales algunos momentos de su vida diaria, sus viajes y los proyectos que emprenden. Uno de los más destacados es el exitoso negocio de la empresaria, el cual cuenta con dos sedes en diversos continentes.

El exitoso negocio de Rocío Espósito, la esposa de Gerónimo Rulli

Rocío Espósito y Gerónicmo Rulli construyeron una historia de amor que lleva ya ocho años y un hijo en común. A diario, la joven de 33 años comparte imágenes de su vida en familia en España, muchas de ellas, acompañando al arquero de la selección argentina a sus compromisos futbolísticos. No obstante, en paralelo, lleva en su haber una exitosa estructura de negocio que forma parte de su formación y sus conocimientos.

Rocío Espósito y Gerónimo Rulli | Instagram

Según se puede ver en la biografía de su cuenta de Instagram, Rocío Espósito es la fundadora de Erre Homes, una empresa especializada en diseño de interiores y desarrollo inmobiliario que cuenta con sedes en Valencia, España -donde reside junto a Gerónimo Rulli-, y en Miami, Estados Unidos. La firma se presenta bajo el lema: "Más que un espacio… una forma de vivir", una frase que refleja la filosofía con la que encara cada uno de sus proyectos.

El emprendimiento, que lleva cerca de dos años en el mercado, nació a partir de la experiencia que Rocío adquirió tras vivir en países como España, Francia y los Países Bajos. Ese recorrido despertó su interés por el diseño de interiores y el sector inmobiliario, áreas en las que hoy desarrolla su actividad empresarial. Esta unidad de negocio se dedica a la compra, remodelación y comercialización de propiedades, combinando funcionalidad, estética y una identidad propia en cada proyecto.

La firma centra su actividad en la adquisición de propiedades con potencial de revalorización, especialmente viviendas antiguas, que son remodeladas por completo antes de volver al mercado. A su vez, brinda servicios de reformas, diseño y renovación tanto para empresas como para clientes particulares que buscan crear nuevos espacios o potenciar sus inmuebles. La pasión de Rocío por esta actividad comercial fue clave en el desarrollo de este proyecto empresarial. Gracias a esa visión, logró consolidar un emprendimiento que hoy se destaca dentro del segmento premium del mercado inmobiliario internacional, ofreciéndole diversas propuestas a sus clientes.

La identidad estética que predominan sus decos se apoya en un interiorismo de inspiración minimalista y contemporánea, con influencias del estilo japandi. La marca apuesta por ambientes luminosos, materiales nobles, tonos neutros y una decoración depurada, donde la funcionalidad y la calidez conviven para crear espacios elegantes, serenos y atemporales. Es un estilo muy en línea con las tendencias actuales del diseño europeo, especialmente las que predominan en España, Países Bajos y los países nórdicos.

El negocio de Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli | Instagram

La vida de Rocío Espósito, la esposa de Gerónimo Rulli, en Valencia

La historia de amor entre Gerónimo Rulli y Rocío Espósito nació en La Plata, Buenos Aires, la ciudad donde ambos crecieron. Ambos compartían un grupo de amigos en común, y al verse con frecuencia, se despertó la chispa del romance. Con el paso del tiempo ese vínculo se transformó en un noviazgo que fue gestándose con intermitencias.

En 2014 el arquero suplente de la selección argentina fue transferido a la Real Sociedad de España, razón por la cual viajó al viejo continente para perseguir sus sueños. No obstante, Espósito se quedó en Argentina terminando sus estudios universitarios en la licenciatura en nutrición, alcanzando así uno de los objetivos más importantes de su carrera. Además de su formación como experta en alimentos, suele definirse en su perfil como una promotora de un active lifestyle, un concepto que hace referencia a un estilo de vida activo y saludable.

A través de sus publicaciones comparte aspectos de su rutina vinculados al bienestar, la alimentación equilibrada, el entrenamiento y los viajes, una filosofía que también traslada a sus proyectos personales y empresariales. Asimismo, divide su tiempo entre el desarrollo de sus proyectos empresariales, la crianza de su hijo Luca, de 4 años, y los viajes que realiza junto a su familia por distintos destinos del mundo, experiencias que también suele compartir con sus seguidores.

Rocío Espósito | Instagram

Así, Rocío Espósito dejó en claro que, más allá de ser la esposa de Gerónimo Rulli, construyó un camino propio en el ámbito empresarial. Al frente de su firma dedicada al diseño de interiores y al desarrollo inmobiliario, consolidó un proyecto que refleja su interés por la estética, la arquitectura y la creación de espacios, demostrando que su perfil profesional trasciende únicamente el universo del fútbol.