Oriana Sabatini habló del regreso de Paulo Dybala a la Argentina: "Mientras estemos juntos vamos a estar bien"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están disfrutando de su mejor momento de padres primerizos. Además de continuar con sus proyectos personales, que los mantienen en la vida pública, ambos se deajn sus momentos para estar junto a Gia, su primera hija juntos. Sin embargo, las dudas sobre dónde vivirán en un futuro comienzan a surgir entre los seguidores de ambos. Entre algunas posibilidades se encuentran los rumores que aseguran que el futbolista piensa volver a un club de la Argentina. Ante esto, la artista decidió pronunciarse y dejar en claro el presente de la pareja.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

¿Paulo Dybala a la Argentina? Oriana Sabatini habló de la posibilidad

El amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala provocó que muchos usuarios de las redes sociales estuvieran atentos a todas las novedades de su vida. Si bien cada uno sigue sus proyectos personales, la llegada de su primera hija, Gia, provocó que el foco de atención de la pareja se fuera a formar una familia unida y cariñosa. Es así como muchos comenzaron a cuestionar si se quedarían en Italia, por el trabajo del futbolista, o si habían crecido las posibilidades de volver a la Argentina. Eial Moldavsky fue uno de ellos, y, gracias a la relación cercana con Oriana, no duda en escribirle consultándole.

"Sus mensajes son: '¿Tu marido viene a Boca?'", lanzó entre risas Sabatini, cuando fue invitada a OLGA, el jueves 30 de abril. Sus compañeros apuntaron contra el influencer por solo pensar en fútbol, pero el comentario fue el puntapié para que ella respondiera sobre el futuro de ambos y de su esposo respecto a su carrera en Italia. Lejos de quitarle peso a las posibilidades, dejó en claro que no era algo que se planteara en la actualidad. "Mientras estemos juntos, vamos a estar bien. Tampoco tengo apuro. Sé que la carrera de los futbolistas es muy corta, y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido. Entonces no lo quiero apurar", explicó. Finalmente, y con un toque poético, cerró: "Al fin y al cabo, Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón le diga".

Mothering y escribiendo: el presente de Oriana Sabatini y sus días en la Argentina

Oriana Sabatini se encuentra en la Argentina gracias a que está cumpliendo un nuevo sueño en su carrera: ser una escritora de misterio. "Podría quedarme acá" es el libro que estrenó hace unas semanas y se volvió el centro de miradas de sus seguidores y fanáticos de la literatura. En esta contexto, ella fue invitada para dar una charla en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, lo que la llevó a volver a su país por unos días.

La actriz no solo es una de las más queridas en redes sociales por su estilo gótico y sus trabajos en la televisión y el cine. Ella demostró ser todo un talento versátil, con su pasión por la música y ahora con la escritura. Sin embargo, en ningún momento deja de lado el amor que siente por su hija Gia, a quien no duda en proteger de la vida pública y los comentarios.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son de las celebridades más observadas a nivel internacional, por sus trabajos alrededor del mundo y en distintos ámbitos, y su beba recién nacida. Es así como se vuelven centro de debates sobre el futuro que tendrán y donde vivirán para criar a Gia. Sin dudarlo, ella respondió los rumores de un regreso, al asegurar que la posibilidad no se cerraba pero que no era algo planificado en su actualidad.

A.E