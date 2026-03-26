Así fue el casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: organizado por Claudia Villafañe, 200 invitados y un lugar repleto de recuerdos

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso dieron el “sí” en la Catedral de Rosario, en una jornada que reunió a familiares, amigos y figuras cercanas. Con la organización de Claudia Villafañe y la presencia de 200 invitados, el casamiento, que combinó sencillez y tradición, se convirtió en un recuerdo inolvidable dentro de la vida de la pareja.

200 invitados y un lugar repleto de recuerdos: El casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso celebraron su casamiento el 30 de julio de 2011 en la Catedral de Rosario, en una ceremonia que reunió a 200 invitados y contó con la organización de Claudia Villafañe. El evento marcó un capítulo importante en su historia de amor, con un entorno cargado de recuerdos y detalles cuidadosamente preparados.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

La pareja inició su relación en 2009, luego de que el delantero le diera un ultimátum a la agente inmobiliaria para conocerse. En ese tiempo, dejó de ser jugador del Benfica para empezar a tener presencia en España como futbolista del Real Madrid. Los éxitos en su carrera seguían creciendo y el amor lo acompañaba en cada decisión.

La Catedral de Rosario, con su imponente arquitectura, fue el lugar elegido por Ángel Di María y Jorgelina Cardoso para la unión religiosa. El 31 de julio de 2011 se prometieron amor eterno frente a unos 200 invitados. El espacio, cargado de simbolismo, reflejó la importancia que ambos le dan a sus raíces y a la ciudad que los vio crecer.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

La ceremonia se desarrolló en un clima íntimo y emotivo, con la presencia de familiares cercanos y amigos de toda la vida. La encargada de coordinar cada detalle fue Claudia Villafañe, reconocida por su experiencia en la organización de eventos. Su trabajo garantizó que todo transcurriera de manera ordenada y elegante.

Los invitados y la organización de Claudia Villafañe en el casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Alrededor de 200 personas asistieron al casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, entre ellas compañeros de equipo, amigos de la infancia y familiares de ambos. La recepción posterior se llenó de recuerdos, anécdotas y festejos únicos que acompañaron a la pareja en esta nueva etapa, junto a la música, la gastronomía y la decoración.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Luego de la ceremonia religiosa, la pareja celebró su unión en uno de los salones del Metropolitano, un centro de eventos de seis mil metros cuadrados ubicado frente al Parque Scalabrini Ortiz. La organización también estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien supervisó cada detalle a través de su empresa.

Horas después de la celebración, Ángel Di María se trasladó a Buenos Aires para después viajar a China e incorporarse a la gira de pretemporada del Real Madrid en Asia. El futbolista se preparaba para disputar partidos amistosos antes de la Supercopa de Europa, mientras empezaba un nuevo capítulo personal junto a Jorgelina Cardoso.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso vivieron un increíble casamiento organizado por Claudia Villafañe, con 200 invitados y un lugar repleto de recuerdos. La ceremonia en la Catedral de Rosario y la posterior celebración en el Metropolitano reunieron a familiares y amigos en un entorno que marcó un punto de inflexión en sus vidas.

VDV