Expusieron a Nicole Neumann en Estados Unidos mostrando su particular toc

Este lunes 11 de mayo, Nicole Neumann hizo una pausa en su ajetreada agenda laboral y dio comienzo a sus vacaciones junto a sus cuatro hijos: Indiana, Allegra y Sienna Cubero y el pequeño Cruz Urcera. A través de sus redes sociales la top model compartió una serie de historias en la que se la ve caminando sobre el interior del aeropuerto mientras sus herederas llevaban un abultado equipaje, mientras el piloto se encargaba de llevar en el cochecito al niño. Entre postales y postales, viralizó un clip en el que se la ve no pudiendo contener una “conducta obsesiva compulsiva”.

El toc de Nicole Neumann que generó risas

En reiteradas oportunidades Nicole Neumann remarcó obsesión con la limpieza. Esta conducta la llevó a estructurar su vida en base a hábitos de higiene que cruzan el ámbito de lo privado y de la intimidad familiar. En esta oportunidad, recién llegada a Florida, Estados Unidos, una de sus hijas capturó el momento exacto en el que no pudo controlar este accionar.

Cruz Urcera en el aeropuerto | Instagram

“Acá, mamá con su toc limpiando la sillita”, lanzó una de las adolescentes mientras enfocaba a la modelo limpiando minuciosamente el huevito donde viajaba el bebé. En el video se la ve utilizando toallitas húmedas para higienizar cuidadosamente las cintas del cinturón de seguridad de Cruz, concentrada en cada detalle. Lejos de incomodarse por la grabación, Nicole reaccionó con humor y siguió adelante con su rutina de limpieza sin perder la calma.

Los tocs de Nicole Neumann que ella misma hizo público

No es la primera vez que Nicole Neumann habla públicamente de su obsesión con el orden y la higiene. En distintas entrevistas reconoció que mantiene hábitos muy estrictos relacionados con la limpieza dentro de su casa y en la organización de la vida cotidiana. Incluso, en más de una oportunidad mencionó que tiene conductas obsesivas vinculadas a la desinfección y al cuidado de los espacios que comparte con sus hijos, aunque siempre lo expresó en tono distendido y natural.

Asimismo, semanas atrás reconoció que tiene tocs respecto al vestuario asegurando que necesita que todas las prendas que viste, incluso en su ropa interior, tiene que estar combinadas, sino se siente incómoda. “Buen día buen día! Amo combinar la ropa interior con el outfit, así lo vea yo sola, ¡me siento mejor vestida! Les pasa, o debo declararlo un "toc"?!? Jaja”, escribió en el epígrafe de su publicación, con mucho humor.

En esta línea, en una participación para el programa Los 8 escalones conducido por Guido Kaszcka, la presentadora confesó que para el nacimiento de su hijo varón hizo que todos aquellos que se acercaban a la casa para conocerlo se quiten los zapatos y los dejen sobre la entrada. “Les había comprado a todos unas pantuflas”, expresó con humor.

Una vez más, Nicole Neumann convirtió una simple escena cotidiana en un momento en el cual dejó en manifiesto su toc por la higiene. Con humor y sin ocultar sus hábitos más particulares, la modelo dejó registrado cómo fueron las primeras horas de sus vacaciones por Estados Unidos junto a su numerosa familia.

NB