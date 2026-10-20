De Fabiana Cantilo a Julia Mengolini: quiénes fueron todas las parejas de Fito Páez

Fito Páez es uno de los máximos exponentes del rock nacional argentino y una figura indiscutible de la música latinoamericana. Nacido en Rosario, el virtuoso pianista, compositor y cantautor transformó la industria de la música con álbumes históricos como El amor después del amor , el disco más vendido en la historia del rock de su país. Su genialidad melódica y sus letras poéticas no solo marcaron a fuego a varias generaciones, sino que también lo posicionaron en el centro de la farándula y el espectáculo local.

Más allá de su arrollador éxito sobre los escenarios, su vida privada siempre despertó un enorme interés público. El rosarino mantuvo diversas relaciones de alta exposición mediática con figuras muy influyentes del arte, el periodismo y el espectáculo. Sus romances, intensos y profundamente vinculados a su proceso creativo, convirtieron su bitácora amorosa en un reflejo de su propia obra musical.

Fito Páez

La relación de Fito Páez y Fabiana Cantilo

El primer gran amor de Fito Páez nació a comienzos de los años ochenta, específicamente en 1983, cuando él y Fabiana Cantilo coincidieron en la banda de Charly García. Durante este período, la cantante se convirtió en su gran musa inspiradora, impulsando gemas musicales y marcando una era de excesos, bohemia y un profundo fervor creativo. La pareja atravesó momentos de enorme intensidad emocional y turbulencia debido a las adicciones compartidas y al trágico asesinato de las abuelas del rosarino, un quiebre absoluto que puso a prueba su contención afectiva. A pesar de los constantes roces y celos profesionales que precipitaron su separación en 1990, el vínculo jamás se rompió del todo. El final de la convivencia dio paso a una entrañable amistad que sostienen hasta la actualidad, colaborando de forma continua en estudios de grabación y escenarios, transformando aquel antiguo idilio juvenil en una alianza artística indestructible y libre de todo escándalo mediático.

La relación de Fito Páez y Fabiana Cantilo

La relación de Fito Páez y Cecilia Roth

En el 1991, en una fiesta de disfraces en Punta del Este, Fito Páez conoció a la aclamada actriz Cecilia Roth, quien se encontraba casada en ese momento. Aquel flechazo fulminante inspiró la creación de El amor después del amor , obra cumbre de su discografía. Tras el divorcio de la actriz, consolidaron su romance con un recordado casamiento en 1999, y cumplieron el profundo deseo de convertirse en padres mediante la adopción de su único hijo en común, Martín Páez. Aunque protagonizaron una de las uniones más estables y queridas del ambiente, el desgaste natural de la convivencia y la constante exposición pública detonaron su separación hacia finales de 2001. A pesar de los rumores iniciales de rispideces y supuestos desencuentros económicos, la ruptura se manejó con absoluta discreción familiar y madurez. Ambos priorizaron siempre el bienestar de su hijo, manteniendo un lazo sumamente afectuoso y cercano que perdura intacto a lo largo de las décadas.

La relación de Fito Páez y Cecilia Roth

La relación de Fito Páez y Romina Ricci

Poco tiempo después de su divorcio, Fito Páez inició un apasionado noviazgo en el 2002 con Romina Ricci. La frescura de la intérprete reavivó su veta cinematográfica y artística, inspirando canciones cargadas de sensualidad y melancolía. Fruto de esta intensa historia de amor, nació en 2004 su hija Margarita Páez, consolidando el entorno familiar del músico. Sin embargo, las diferencias en sus proyectos personales y el ritmo de vida terminaron por minar la estabilidad de la pareja, derivando en una inminente separación formal durante el transcurso del 2005. Pese al quiebre sentimental y a los previsibles rumores mediáticos que rodearon la ruptura por la diferencia de edad, no existieron escándalos judiciales ni disputas públicas. Con el correr de los años, lograron forjar una excelente relación como padres, compartiendo celebraciones familiares e hitos significativos en la crianza de su hija con total naturalidad.

La relación de Fito Páez y Romina Ricci

La relación de Fito Páez y Julia Mengolini

El romance entre Fito Páez y Julia Mengolini comenzó a mediados de 2012, tras una entrevista profesional que ella le realizó. Esta relación estuvo fuertemente atravesada por la militancia política y el debate ideológico de la época. Si bien la relación llamó la atención de la prensa, la pareja culminó abruptamente su historia hacia finales de 2013, desatando un verdadero escándalo mediático. El despecho post-ruptura se trasladó al plano digital y musical: el artista lanzó el polémico álbum Rock and Roll Revolution , cuyas canciones Mengolini tildó públicamente de agraviantes. Pese a las duras declaraciones cruzadas, el tiempo limó las asperezas; años después compartieron cordiales reencuentros radiofónicos e incluso resurgieron fuertes rumores de un breve acercamiento. En una entrevista, ambos se sentaron cara a cara y fue Paéz el que dejó en claro cómo había sido su relación. “La pasión es una materia que con los años cada vez la quiero más lejos, porque la he vivido muchísimo, me la sé de memoria, siempre me ha traído problemas y no está ligada a lo que más me interesa del mundo, que es el amor. Me hubiese gustado que lo habláramos en privado, pero a vos te gusta todo público”, destacó el cantante en Futurock.

La relación de Fito Páez y Julia Mengolini

La relación de Fito Páez y Eugenia Kolodziej

En el 2014, Fito Páez inició su noviazgo más duradero y estable con Eugenia Kolodziej, a quien conoció de manera insólita a través de Facebook. A pesar de la notable diferencia de edad de más de 25 años, la pareja consolidó un vínculo sumamente armónico y discreto, alejado por completo de los focos del escándalo. Durante los más de diez años que compartieron, no tuvieron hijos, pero ella se transformó en su máxima compañera de giras mundiales y eventos de gala. Sin embargo, el amor llegó a su fin en agosto de 2025. La separación se produjo en excelentes términos, motivada principalmente por el traslado definitivo de Eugenia a Madrid para perseguir nuevos proyectos laborales, mientras el músico optó por permanecer radicado en Argentina.

La relación de Fito Páez y Eugenia Kolodziej

La relación de Fito Páez y Sofia Gala

La última y más reciente historia que conmovió a la opinión pública estalló a comienzos de 2026, cuando se encendieron fuertes rumores de un affaire entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione. Tras compartir reiterados viajes y ensayos, la confirmación llegó en febrero de ese año con un apasionado beso sobre el escenario de Niceto Club. El vínculo esquivó las etiquetas tradicionales de noviazgo y desató un escándalo en los medios que incluyó falsos rumores de embarazo, categóricamente desmentidos por la madre de la actriz, Moria Casán. La vertiginosa relación, sin hijos mediante, habría concluido tras unos siete meses en agosto de 2026. Fito aclaró con picardía en entrevistas televisivas recientes que, más allá de cualquier encuentro íntimo pasajero, lo que realmente prevalece entre ellos es una entrañable e inquebrantable amistad.

La relación de Fito Páez y Sofia Gala

La vida amorosa de Fito Páez revela que cada pasión vivida funcionó como un motor creativo insustituible. Entre musas inspiradoras y amores expuestos, el artista rosarino transformó su profunda vulnerabilidad afectiva en el latido inmortal de canciones que ya son parte de la memoria colectiva.

A.E