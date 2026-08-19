La vida amorosa de Sofía Gala: desde un hombre de 40 años cuando ella tenía 15, hasta los rumores con Fito Paez

Si hay una actriz que llamó la atención de todos por su impecable interpretación de Moria Casán, en la serie estrenada por Netflix, ella es su propia hija, Sofía Gala Castiglione. La joven se volvió una de las figuras más auténticas e irreverentes del espectáculo argentino, con una crianza que la llevó a estar bajo la constante mirada de las cámaras, logrando construir una sólida carrera propia como actriz de cine y teatro.

Esta producción audiovisual, estrenada para el cumpleaños 80 de su mamá, despertó una enorme curiosidad en las nuevas generaciones por conocer los detalles más profundos de su historia. A lo largo de los años, su vida romántica estuvo marcada por la intensidad, la libertad y elecciones no convencionales que rápidamente se volvieron conocidas públicamente. Desde romances de gran diferencia de edad hasta especulaciones con grandes estrellas, su historial sentimental sigue atrapando la atención de los medios.

Sofía Gala y Moria Casán

Los amores de Sofía Gala: el polémico primer amor con un hombre de 40 años

A los 15 años, Sofía Gala se vio envuelta en la que sería la primera y gran controversia mediática y judicial debido a su relación con un hombre de cuarenta años. En ese momento de su adolescencia, la marcada diferencia de edad escandalizó a la opinión pública, provocando intensos debates en los programas de televisión. Según contó la joven en 2019 durante su visita a PH Podemos Hablar (Telefe), el escándalo escaló tanto que derivó en la intervención de la Justicia.

A pesar de la mirada externa y del revuelo, al recordar esa etapa, explicó que ya se consideraba una persona con deseo sexual activo y que el vínculo siempre fue completamente consensuado. Lejos de victimizarse, la artista aclaró en reiteradas entrevistas que nunca percibió la situación como un abuso de poder por parte de su entonces pareja. Gracias a la crianza abierta y libre de tabúes que recibió en su hogar, siempre sintió la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones sentimentales sin verse condicionada por las estructuras tradicionales de la sociedad.

Sofía Gala a los 15 años, y Moria Casán

Los amores de Sofía Gala: Diego Tuñón, padre de la primera hija, Helena

La mayoría de los amores de Sofía Gala presentaron un alto perfil en la industria de la música. Sin embargo, su primer gran amor estable y de alta exposición fue con Diego Tuñón, el reconocido tecladista de Babasónicos. La pareja comenzó su noviazgo en el 2004, consolidándose rápidamente como uno de los romances más modernos y artísticos del ambiente cultural argentino. El fruto más importante de este vínculo llegó en octubre del 2008 con el nacimiento de Helena, la primera hija de la actriz.

La pequeña trajo una inmensa felicidad a todo el clan familiar y demostró ser la heredara del gen artístico al debutar recientemente dentro de la exitosa serie biográfica de su abuela. Aunque el romance entre la actriz y el músico llegó a su fin definitivo en el 2010, ambos lograron construir una excelente relación post-pareja basada en el respeto mutuo, priorizando siempre la crianza y el bienestar de su hija en común.

Los amores de Sofía Gala: Diego Tuñón, padre de la primera hija, Helena

Los amores de Sofía Gala: Julián Della Paolera, padre de su segundo hijo, Dante

Tras haber fracasado en su romance con Diego Tuñón, Sofía Gala no se dio por vencida en su búsqueda por el amor. En el 2012, la actriz sorprendió al mundo del espectáculo al contraer matrimonio de forma inesperada con el músico Julián Della Paolera, integrante de Victoria Mil. La boda se celebró en un ambiente de absoluta intimidad y frescura, consolidando una historia de amor caracterizada por su gran intensidad. El momento cumbre de la relación ocurrió en diciembre del 2014 con la llegada de Dante, el segundo hijo de la artista y primer varón del hogar.

El pequeño coronó una dinámica familiar muy unida que siempre se mantuvo bajo el cariñoso amparo de su abuela. Sin embargo, tras seis años de convivencia y enfrentar un desgaste inevitable, el matrimonio llegó a su separación definitiva a principios del 2018. A pesar de la ruptura formal, el lazo como padres y el profundo cariño mutuo perduraron intactos a través del tiempo.

Los amores de Sofía Gala: Julián Della Paolera, padre de su segundo hijo, Dante / Créditos: CARAS

Los amores de Sofía Gala: nueva perspectiva con Ezequiel "Zeki" Fernández

Tras las separaciones con los dos músicos padres de sus hijos, Sofía Gala decidió hacer un cambio de paradigma en su historial romántico. En el 2020, en conversación con la redacción de eltrece, la actriz se sinceró: "Ezequiel me hace ver el amor de una manera totalmente distinta a como lo percibí toda mi vida. Estamos acostumbrados a que debe ser con sacrificio y sufrimiento, y por suerte, ahora tengo la posibilidad de encontrarme con él en un momento en el que los dos nos percibimos de maneras distintas, ya somos grandes, tenemos hijos y una libertad muy linda. Estamos creando un amor real, que dure para siempre más allá de lo que pase entre nosotros. Estamos construyendo algo nuevo para mí y me encanta".

Esta nueva historia de amor con el músico Ezequiel "Zeki" Fernández, de la banda Puesto de Flores, comenzó en el 2019, y nació a partir de una larga amistad previa, lo que les brindó una base sólida de confianza y entendimiento mutuo desde el primer día. Al tener un pasado compartido muy cercano, ambos lograron el gran desafío de ensamblar sus familias, y, durante el tiempo que compartieron juntos, se mostraron muy cómplices en eventos públicos y compartieron románticas dedicatorias en las redes sociales, terminando a unos pocos meses de comenzar.

Los amores de Sofía Gala: los rumores con Juan Gil Navarro

Durante el primer semestre del 2022, Sofía Gala protagonizó una obra de teatro y polémicos rumores de romance con el reconocido galán Juan Gil Navarro. La prensa apuntó hacia un incipiente romance tras ser vistos ingresando juntos al edificio de la artista un fin de semana. El origen de estas versiones se dio en los intensos ensayos de Closer, la emblemática obra en la que ambos trabajaban sobre el escenario del Multiteatro.

La evidente química que demostraban en cada función alimentó las especulaciones del público y los periodistas de espectáculos. Ante la creciente repercusión, el actor rompió el silencio de manera directa para desmentir el noviazgo, aclarando que la adoraba y que era una excelente compañera, pero que la pasión quedaba estrictamente limitada a la ficción de miércoles a domingo arriba de las tablas.

Los amores de Sofía Gala: los rumores con Juan Gil Navarro / Créditos: Uriel Romano

Los amores de Sofía Gala: el amor con Fito Páez

El más reciente romance de Sofía Gala comenzó a principios del 2026, con una serie de afectuosos mensajes en redes sociales que confirmaron el apasionado vínculo amoroso entre la actriz y el emblemático músico Fito Páez. Lo que comenzó como una amistad profunda de décadas se transformó en un romance lleno de arte, donde ella llegó a protagonizar uno de sus videoclips y él le dedicó su último álbum de estudio.

Incluso la propia Moria Casán celebró públicamente la relación, describiéndolos como una verdadera tribu unida por el amor libre. Sin embargo, tras siete meses de intensa visibilidad, se conoció de su supuesta separación, en medio del éxito de la serie biográfica que protagoniza la actriz sobre su mamá. El distanciamiento se vio acelerado por un viaje del cantante a Bariloche que habría causado malestar en Sofía, sumado a las notables ausencias del artista en los festejos de la producción audiovisual y el cumpleaños de la diva.

Los amores de Sofía Gala: el amor con Fito Páez

La vida amorosa de Sofía Gala pasó desde un hombre de 40 años cuando ella tenía 15 hasta los rumores de separación con Fito Páez. La hija de Moria Casán es una de las figuras públicas más seguidas en las últimas semanas, gracias al estreno de la serie biográfica de su madre, quedando en la lista de los talentos más prometedores de la industria del cine. Sin embargo, sus romances siguen siendo tema de conversación y su larga lista de celebridades generan debate sobre su vida sentimental.

A.E