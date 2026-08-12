Margarita Páez: 4 looks súper trendy de la nueva chica it

Margarita Páez se convirtió en el último tiempo en una gran referente de la moda. La hija de Fito Páez y Romina Ricci, que terminó el colegio en diciembre pasado, disfruta a pleno de armar sus looks con las tendencias del momento.

A continuación, cuatro de sus outfits súper trendy.

Margarita Páez.

Margarita Páez en modo flúo

Al igual que muchas famosas, entre ellas, Antonela Roccuzzo, Margarita Páez se sumó a la onda flúo. La adolescente viajó hace unos meses a la nieve y supo cómo lookearse para pasear por las montañas. El conjunto amarillo de polera y gorro fue uno de sus outfits más acertados.

Margarita Páez.

Margarita Páez con look de fiesta

Margarita Páez lució un vestido corto gris para su egreso de secundaria. La prenda llevaba por encima un tul negro con volados en la falda. Arriba, la hija de Fito Páez se sumó una campera de cuero también negra. El pelo lo llevó suelto y el make up destacó sus ojos y su boca.

Margarita Páez.

Margarita Páez con look boyfriend

Margarita Páez, al igual que lo hizo recientemente la China Suárez, lució un outfit boyish mientras acompañaba a su papá por una gira.

La joven posó con Fito Páez y con su hermano, Martín (hijo de Cecilia Roth) donde vestía un jean celeste y un buzo azul con maxi estampado de letras en celeste.

El otro touch cool que le dio la teen fue el mechón fucsia que le sumó a su pelo rubio.

Margarita Páez.

Margarita Páez in love

Margarita Páez hizo estallar las redes con un look Total black. El detalle que más llamó la atención fueron los dos corazones colorados que simulaban ser bolsillos en la parte trasera del pantalón. La joven completó su outfit con una campera de cuero que la dejó caer para la foto dejando sus hombros al descubierto.