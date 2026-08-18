Filtran los detalles del nuevo proyecto de Cris Morena con Agustina Cherri y Facundo Arana

Un esperado reencuentro se perfila en el mundo del espectáculo argentino. Cris Morena, Agustina Cherri y Facundo Arana estarían trabajando en una propuesta conjunta que los reuniría nuevamente en un proyecto de gran impacto. La primicia fue revelada por el periodista Agus Rey en La linterna, medio de Laura Ubfal.

Cris Morena, Agustina Cherri y Facundo Arana reavivarían un viejo éxito

Según los detalles difundidos en La linterna, Cris Morena, Agustina Cherri y Facundo Arana se unirían nuevamente en un espectáculo de gran escala que tiene como objetivo rememorar los éxitos de la emblemática serie Chiquititas y replicar el espectáculo que está triunfando en Israel.

Cris Morena

De acuerdo al medio citado, Cris Morena junto a RGB habrían reservado fecha para que el show se lleve a cabo en el 2027 en el Movistar Arena. Allí se replicarían las canciones y el espíritu de la famosa ficción. La iniciativa busca no sólo homenajear aquella historia que marcó a varias generaciones, sino también potenciar un revival que involucre a quienes formaron parte de esa época dorada.

Agustina Cherri, Facundo Arana, Gabriel Corrado, Grecia Colmenares y muchos otros, construyeron un elenco que quedó en la memoria de miles de argentinos. La serie que se emitía en Telefe no sólo conquistó a Argentina, sino también a públicos en Israel, Portugal, Rumania y Brasil, donde incluso se realizaron adaptaciones locales.

Facundo Arana

Cómo sería el nuevo espectáculo de Cris Morena que unirá a Agustina Cherri, Facundo Arana y un gran elenco

También, en el programa de streaming de Bondi informaron que ya hay acuerdos preliminares con varios actores, entre ellos, Agustina Cherri y Facundo Arana, quienes mostraron interés en participar nuevamente. Además, se especula que, aunque la intención es contar con estos dos protagonistas, también se podría convocar a otros exintegrantes del elenco original y a nuevos jóvenes surgidos de la escuela de “Otro mundo”.

El proyecto no solo apunta a revivir los personajes clásicos, sino también a integrar nuevas generaciones en un espectáculo que combina música y actuación. En ese sentido, se espera la participación de varios jóvenes actores que surgieron de la cantera de Cris Morena y que se han destacado en diferentes producciones. De hecho, algunos de los actores que han participado en presentaciones recientes, como Nadia di Cello y Sebastián Francini, quienes viajaron a Tel Aviv para actuar con niños israelíes, lograron un éxito rotundo, agotando localidades en todas sus funciones.

Agustina Cherri

Cabe recordar que “Chiquititas”, la serie que debutó en 1995 por la pantalla de Telefe, sigue siendo uno de los mayores hitos en la historia de la televisión infantil argentina. Creada por Cris Morena, la historia giraba en torno a la vida en un hogar para niños, abordando temas como amistad, superación y valores familiares, todo envuelto en un mundo de fantasía y música. La serie fue un fenómeno que trascendió fronteras, logrando ser transmitida en más de 36 países y dejando una huella imborrable en varias generaciones.