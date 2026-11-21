El aire libre cobra protagonismo cada vez que suben las temperaturas y el calendario invita a vivir más afuera que adentro. En esa búsqueda de frescura, comodidad y estilo sin meterse en una obra pesada, Federico Bal encaró una transformación puntual pero contundente en el parque de su casa, con el foco puesto en la pileta y el solárium.

A través de un posteo en redes sociales, el conductor mostró en primera persona cómo cambió ese rincón verde rodeado de árboles altos y cercos tupidos, dejando atrás un mobiliario cansado para dar paso a una estética limpia, serena y mucho más armónica con el entorno natural de la vivienda.

Fede Bal mostró el antes y después de su jardín

El jardín de Fede Bal antes de la renovación: reposeras gastadas, roturas y calor sin respiro

El punto de partida del jardín de Fede Bal mostraba un borde de pileta de baldosas claras con tres reposeras de plástico oscuro tipo ratán sintético que pedían recambio urgente. Con el paso del sol y el uso cotidiano, esas piezas perdían presencia y una de ellas exhibía una rotura bien visible en su trama central, un detalle que restaba comodidad y prolijidad a simple vista.

Así estaba el jardín de Fede Bal

Junto a ellas asomaban una pequeña mesita auxiliar oscura y la base metálica de una sombrilla sin lona, componiendo una escena despareja y poco práctica frente a los treinta grados de calor que pegaban directo sobre el piso. El propio Fede Bal dejó claro que el espacio necesitaba una vuelta de tuerca urgente para acompañar el clima de su casa y armar un sector realmente disfrutable.

Fede Bal cambió las reposeras por unas de madera clara además de sombrilla

Así quedó el jardín de Fede Bal: madera cálida, tapizados claros y armado en el lugar

Para lograr ese giro estético, Fede Bal convocó a expertos en el tema que llegaron directo a la galería techada con pérgola y piso gris. La decisión apuntó a piezas livianas, resistentes y fáciles de mover. El equipo retiró las reposeras oscuras viejas, la silla y la mesita gastadas, y armó en el lugar nuevas reposeras de estructura símil madera en tono roble claro, con ruedas traseras, respaldo reclinable y colchonetas de tejido texturado en tono arena grisáceo. A ese conjunto se sumó una sombrilla amplia en tono crudo sobre el borde y una mesa auxiliar redonda baja que ordena el paso y suma apoyo práctico.

El resultado del cambio, y su pareja, Evelyn Botto, que también dio el visto bueno

El contraste entre el antes y el después salta a la vista apenas se mira el plano final del solárium. Donde antes había plásticos oscuros, una reposera rota y un sector poco amable bajo el sol fuerte, ahora se dibuja un living exterior luminoso que dialoga con el verde del césped, los pinos altos y el agua de la pileta.

Los tonos claros y la textura cálida de la madera suavizan el impacto visual del sol pleno y vuelven el espacio mucho más acogedor tanto para tirarse a leer como para recibir amigos en tardes largas. Con el pulgar arriba y el calorcito de fondo, Fede Bal cerró el recorrido con una postal relajada que confirma cómo un cambio bien pensado en el mobiliario transforma por completo el clima cotidiano de la casa.