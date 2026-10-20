Entramos a la casa de Fede Bal: iluminación gamer, cuarto de instrumentos y una gran colección de juguetes

Fede Bal abrió las puertas de su casa durante una emisión de Banquete en Olga y sorprendió con una vivienda tan personal como ecléctica. El actor recibió a Tomás Rebord, Sugus Leunda, Pedro Alfonso y Paula Chaves junto con Eve Botto, y antes de compartir el asado que había preparado recorrió distintos ambientes de la propiedad, ubicada en Ingeniero Maschwitz.

Fede Bal mostró su lugar de parrilla, su cuarto de música y un original recuerdo de su familia

La casa de Fede Bal tiene un valor importante ya que se convirtió en su lugar de refugio durante su peor momento en el año 2020 y también, tiene un valor afectivo, ya que fue un regalo de Carmen Barbieri. De esa manera el artista se apoderó de su vivienda y le dio un toque diferente.

La casa de Fede Bel//YouTube

El hogar del actor combina espacios modernos con detalles cálidos y una gran cantidad de objetos ligados a la historia, los gustos y las pasiones del conductor. Lejos de seguir un único estilo decorativo, cada habitación parece construida alrededor de una faceta diferente de su personalidad: la música, los videojuegos, el cine, los viajes, los deportes y los recuerdos familiares.

El recorrido de la emisión de Banquete incluyó el sector de la parrilla, equipado con una estructura moderna de acero inoxidable. Allí hay mesas y sillas preparadas para recibir invitados y disfrutar de comidas al aire libre. También, se aprecia una mesa comunal de madera ocupa el centro de la escena, acompañada por sillas taburetes y sillas de madera clásicas.

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Otro de los sitios que más llamó la atención durante el recorrido fue el cuarto de instrumentos. En ese ambiente se destaca una batería de grandes dimensiones, acompañada por otros elementos vinculados al mundo musical. El espacio también cuenta con un videojuego antiguo, que suma una cuota gamer y refuerza la mezcla de épocas que se repite en toda la vivienda.

La casa de Fede Bel//Youtube

El cuarto se encuentra junto al living principal, donde sobresale un sillón de tamaño extragrande. En otro sector aparece un bar creado en homenaje a Santiago Bal, el padre de Fede, quien murió en 2019. La escena se completa con un cartel de neón que dice “Barbieri Bar”, una ocurrencia que combina el apellido de Carmen con una referencia al nombre de su padre.

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Así es la colección que Fede Bal tiene en su casa

En la planta alta de la casa de Fede Bal está el sector denominado por él como “man cave”, una habitación pensada para el entretenimiento y la colección de objetos. Allí predominan las luces de neón gamer, los carteles, los pósters y las piezas relacionadas con la cultura popular. El ambiente tiene una estética cercana a la de una sala de juegos.

La casa de Fede Bel//YouTube

En las imágenes del programa de Olga se pudo ver una estantería con muñequitos de colección, entre ellos, figuras de Star Wars, Disney, Hello Kitty, entre otros personajes vinculados al cine, la historieta, los videojuegos y dibujos animados. También hay un mapa en el que Fede marca los países que visitó, un cuadro de gran tamaño dedicado a su padre y una réplica de la Copa del Mundo.

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Así, entre instrumentos, videojuegos, neón, objetos de colección y homenajes familiares, Fede Bal mostró una casa que funciona como una extensión de su mundo personal. Una vivienda donde conviven el entretenimiento y los recuerdos de una familia estrechamente ligada al espectáculo.