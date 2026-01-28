Qué perfume usa Fede Bal que provocó la reacción de Laurita Fernández: "Seguís usando el mismo de siempre"

Fede Bal protagonizó un picante cruce con Laurita Fernández tras reencontrarse al aire de Blender. En medio del saludo, la conductora dejó escapar una frase que encendió las redes: "Seguís usando el mismo perfume de siempre, bo…". Lejos de ser un detalle menor, el comentario despertó la curiosidad de todos: ¿qué fragancia acompaña al actor desde hace más de 9 años?

¿Qué perfume usa Fede Bal?

El elegido de Fede Bal es Black Orchid, de Tom Ford, un perfume intenso, sofisticado y con una fuerte impronta unisex. El propio hijo de Carmen Barbieri confirmó en Blender que se trata de su aroma favorito, uno que lo representa y que también quedó grabado en la memoria olfativa de su expareja, Laurita Fernández.

Fede Bal

Según su descripción, Black Orchid es una fragancia perteneciente a la familia olfativa ámbar floral, lanzada en 2006 y creada por los perfumistas David Apel y Pierre Negrin. Fiel al estilo Tom Ford, rompe con las categorías tradicionales y propone un aroma sin género, pensado tanto para hombres como para mujeres que buscan dejar huella.

La marca, reconocida mundialmente por su propuesta de lujo en moda y belleza, convirtió a Black Orchid en uno de sus perfumes más emblemáticos, ideal para la noche y para personalidades intensas.

Las notas que lo vuelven inolvidable

Tal como indicaron desde la marca, Black Orchid se abre con notas de trufa, gardenia, grosellas negras, ylang-ylang, jazmín, bergamota, mandarina y limón de Amalfi. En el corazón aparecen la orquídea, especias, notas afrutadas y flor de loto, mientras que el fondo se vuelve profundo y sensual con chocolate mexicano, pachulí, vainilla, incienso, ámbar, sándalo, vetiver y almizcle blanco.

En las perfumerías más emblemáticas de la Argentina, el frasco de 100 ml de Tom Ford Black Orchid tiene un valor aproximado de $198.400, lo que lo convierte en una fragancia exclusiva y no apta para todos los bolsillos.

Fede Bal y Laurita Fernández

Intenso, elegante y persistente, el perfume que usa Fede Bal no solo define su estilo, sino que también demuestra que hay aromas que, aunque pasen los años, siguen diciendo mucho más de lo que parece.