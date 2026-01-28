miércoles 28 de enero del 2026
CELEBRIDADES Hoy 12:19

Qué perfume usa Fede Bal que provocó la reacción de Laurita Fernández: "Seguís usando el mismo de siempre"

El actor sorprendió a la conductora con una fragancia que utiliza hace más de 9 años.

Fede Bal y Laurita Fernández
Fede Bal y Laurita Fernández | Instagram

Fede Bal protagonizó un picante cruce con Laurita Fernández tras reencontrarse al aire de Blender. En medio del saludo, la conductora dejó escapar una frase que encendió las redes: "Seguís usando el mismo perfume de siempre, bo…". Lejos de ser un detalle menor, el comentario despertó la curiosidad de todos: ¿qué fragancia acompaña al actor desde hace más de 9 años?

¿Qué perfume usa Fede Bal?

El elegido de Fede Bal es Black Orchid, de Tom Ford, un perfume intenso, sofisticado y con una fuerte impronta unisex. El propio hijo de Carmen Barbieri confirmó en Blender que se trata de su aroma favorito, uno que lo representa y que también quedó grabado en la memoria olfativa de su expareja, Laurita Fernández.

Fede Bal
Fede Bal

Según su descripción, Black Orchid es una fragancia perteneciente a la familia olfativa ámbar floral, lanzada en 2006 y creada por los perfumistas David Apel y Pierre Negrin. Fiel al estilo Tom Ford, rompe con las categorías tradicionales y propone un aroma sin género, pensado tanto para hombres como para mujeres que buscan dejar huella.

La marca, reconocida mundialmente por su propuesta de lujo en moda y belleza, convirtió a Black Orchid en uno de sus perfumes más emblemáticos, ideal para la noche y para personalidades intensas.

Las notas que lo vuelven inolvidable

Tal como indicaron desde la marca, Black Orchid se abre con notas de trufa, gardenia, grosellas negras, ylang-ylang, jazmín, bergamota, mandarina y limón de Amalfi. En el corazón aparecen la orquídea, especias, notas afrutadas y flor de loto, mientras que el fondo se vuelve profundo y sensual con chocolate mexicano, pachulí, vainilla, incienso, ámbar, sándalo, vetiver y almizcle blanco.

En las perfumerías más emblemáticas de la Argentina, el frasco de 100 ml de Tom Ford Black Orchid tiene un valor aproximado de $198.400, lo que lo convierte en una fragancia exclusiva y no apta para todos los bolsillos.

Fede Bal y Laurita Fernández
Fede Bal y Laurita Fernández

Intenso, elegante y persistente, el perfume que usa Fede Bal no solo define su estilo, sino que también demuestra que hay aromas que, aunque pasen los años, siguen diciendo mucho más de lo que parece.

