Fer Dente interpeló a Tomás Holder por sus supuestos dichos sobre la homofobia 

Fer Dente y Tomas Holder estuvieron invitados a PH Podemos Hablar junto a Chio, Flor Jazmín Peña y Nito Mestre. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los participantes a acercarse al Punto de Encuentro para compartir historias de vida, situaciones, charlas y mucho más, el actor le recordó al ex Gran Hermano sobre los comentarios que le fueron atribuidos por la homofobia. El conductor del ciclo preguntó si la homofobia todavía es fuerte, y Dente, Peña y Mestre dieron un paso adelante.

“Yo dije en una entrevista que tenía pensamientos homofóbicos y salió en todos lados, pero es mi realidad porque yo me crié en esta sociedad” comenzó diciendo el protagonista de Regreso en Patagonia. “Cuando a vos te dicen ‘esto es bueno y esto malo’, pero después crecés y empezás a discernir. Cuando estoy por la calle de la mano con mi novio, yo sé que hay algo en mi cabeza que me dice ‘está mal, es peligroso’. Elijo hacerlo porque es mi manera de avanzar” agregó.

“Lo más peligroso es la gente que no es consciente del alcance que tiene su discurso y de lo que habilita su discurso. Uno puede querer hacerse cargo o no, pero lo que dice en la tele sigue validando porque la TV está acompañando a todos. Entonces si vos escuchás a alguien haciendo un chiste homofóbico o diciendo a este lo voy a c... a trompadas, no sabés a quién está llegando ese mensaje. Y en otro punto, aunque no seas responsable, si estás en un espacio público, ¡por qué vas a hacer ese chiste?” comentó Fer Dente, mientras miraba atentamente a Tomás Hodler.

En ese momento el conductor de PH Podemos Hablar le preguntó si creía que la homofobia realmente estaba “en el aire”. Mientras miraba al ex Gran Hermano, el actor comentó: “Pobre, parece un chiste. Perdón, Tomás, yo sé que no lo dijiste, pero te busqué y estoy feliz de conocerte ahora. Vos dijiste algo y yo dije ‘se lo voy a decir fuera del aire’, pero justo picó y aparte estamos en PH. Vos hiciste un personaje en tu presentación en la casa que es clasista, homofóbico, y yo entiendo desde el lugar absolutamente ingenuo desde el que lo decís. Lo tuyo me sirve como ejemplo perfecto para decir que entiendo que vos no lo dijiste siendo consciente del peso que tiene esa frase”.

“Quiero decir una cosa al aire y es que... Quiero aclarar que salieron noticias falsas diciendo que yo he insultado a la gente homosexual y nunca se me ocurrió decir eso. Las desmintieron después en la televisión” comenzó diciendo Tomás Holder en su defensa, y luego agregó: “Si dije que mi personaje era algo homofóbico, pero no estoy de acuerdo”.

“No, claro que no podés estar de acuerdo porque nadie puede estar de acuerdo con algo que tiene que ver con la violencia y con cosas que todavía pasan. Yo me pregunto, ‘¿qué pasará cuando el día de mañana yo tenga un hijo? ¿En qué mundo va a crecer?” expresó Fernando Dente.

“En la sociedad donde vive no hay casos de homofobia ni discriminación. Yo tengo amigos gays y los súper banco, me súper divierto” cerró el ex Gran Hermano.

Tomás Holder se enojó y quiso irse del programa de Georgina Barbarossa:

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, comenzó su recorrido de programas después de su partida del famoso reality. El influencer de 21 años se dedicó a dar varias entrevistas en las que contó su historia familiar y su romance con Paula, su novia.

Tomás Holder se enojó y quiso irse del programa de Georgina Barbarossa



Pero fue en A la Barbarossa donde manifestó su incomodidad y vivió un momento tenso en el que estuvo a punto de abandonar el programa. "Mamá siempre fue celosa de mí, pero es muy respetuosa, se conoció poco con Paula. Digo esto y quiero terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo”, estaba contando Tomás Holder cuando una situación lo tensionó.

"Escucho comentarios de la mesa ´en tres meses se pelean´, cosas así, siento que me siguen faltando el respeto. Quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias…”, dijo el ex Gran Hermano con intenciones de abandonar el piso.

“¡No te vayas, no te vayas, un segundito! No les hagas caso, no sé qué están diciendo. No, igual, Georgina no quiero hablar más, en serio, quiero retirarme", disparó pero no logró su cometido y Georgina Barbarossa logró retenerlo.

