Fernando Burlando mostró el video del choque de Barby Franco: "Un arma con forma de volante"

Fernando Burlando dejó a todos sorprendidos en diciembre pasado al obsequiarle a Barby Franco un impactante Tesla Cybertruck, uno de los vehículos más exclusivos y difíciles de ver en el país. En las últimas horas, ese costoso regalo fue protagonista de un fuerte episodio que preocupó al letrado. Su esposa y su hija Sarah Burlando iban allí cuando sufrieron un accidente en la ruta.

Los detalles del preocupante choque que sufrió Barby Franco

El viernes 3 de abril por la tarde, Barby Franco protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas. Rápidamente comenzaron a circular imágenes del estado en el que quedó la camioneta Tesla Cybertruck, tras el impacto, en un siniestro que también involucró a otros dos vehículos.

De acuerdo a los datos difundidos en LAM, el episodio ocurrió en el kilómetro 69, en dirección a San Miguel del Monte. Siempre según la reconstrucción preliminar, la modelo manejaba su Tesla Cyberbeast acompañada de su hija Sarah Burlando y otra persona cuando una camioneta se le habría cruzado de frente, lo que la obligó a frenar de golpe. Ese vehículo, según indicaron, se dio a la fuga. A raíz de esa maniobra, su automóvil fue embestido desde atrás por otros dos autos que circulaban por la misma vía.

Barby Franco y su hija Sarah Burlando

Desde la cuenta oficial del ciclo de Ángel de Brito en X (ex Twitter) resumieron el hecho con una frase que no pasó desapercibida: “Fue un choque entre 3 vehículos en la zona de Cañuelas y uno de esos fue el Tesla de Barby Franco”. Por el momento se confirmó que no hubo heridos de gravedad, aunque las imágenes del vehículo tras el impacto reflejaron la magnitud del susto.

El vehículo de Barby Franco que fue embestido por otro auto que se dio a la fuga.

La furiosa reacción de Fernando Burlando tras el accidente

Tras horas de desesperación, Fernando Burlando compartió en sus historias de Instagram un video del fuerte choque que sufrió su pareja Barby Franco y expresó su indignación con un duro descargo. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia”, comenzó adjuntando pruebas del momento que le tocó vivir a su pareja y su pequeña hija.

Luego, Fernando Burlando agregó tajante: “Este individuo no ha matado aún por mera casualidad pero es un asesino en estado de larva". El texto escrito por encima de la filmación no tardó en viralizarse y causar revuelo en las redes sociales. Asimismo, la tecnología del auto sorprendió ya que permitió ver que la persona que se cruza iba en una camioneta roja que se cruza en su camino. "No tenía patente", se la escucha decir a Barby Franco al ver el video junto a su esposo.

Por último, el mensaje cierra con un pedido importante para evitar accidentes y tragedias en las rutas: “El nuevo código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad. La del tránsito sin controles ni sanciones durísimas para quienes no entienden lo que es ir con un arma mortal entre las manos. Un arma con forma de volante que puede destrozar familias. HDP”. De esta manera, Fernando Burlando mostró el video del choque de Barby Franco y aseguró indignado: "Un arma con forma de volante"