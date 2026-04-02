El insólito trabajo de Sebastián Cavalieri, el novio de Tamara Paganini

Tamara Paganini y Sebastián Cavalieri llevan más de 12 años juntos y, lejos de los formatos tradicionales, construyeron una relación con códigos propios. En redes sociales suelen mostrarse divertidos, relajados y muy unidos, mientras comparten proyectos, videos de humor y una dinámica que siempre llamó la atención por su autenticidad.

Tamara Paganini

A lo largo del tiempo, Tamara Paganini también habló abiertamente sobre la forma en la que eligieron vivir el amor. Sin convivencia, sin celos y con una pareja abierta, ambos encontraron una manera de estar juntos que, según ella misma contó en distintas oportunidades, les permitió sostener el vínculo con libertad, confianza y mucha complicidad.

A qué se dedica Sebastián Cavalieri

Durante una entrevista en Intrusos, Tamara Paganini hizo un repaso por su presente personal y sentimental, y no dudó en destacar el rol central que ocupa Sebastián en su vida. “Costó mucho, pero mi vida hoy es hermosa. Me estoy por poner una productora, estoy en pareja hace 12 años con la misma persona, un milagro. Él me cambió la vida”, expresó con emoción al hablar del vínculo que construyeron juntos.

Tamara Paganini y Sebastián Cavalieri

Sin embargo, el momento más insólito llegó cuando le preguntaron directamente a qué se dedica su novio. Fiel a su estilo descontracturado, Tamara Paganini respondió sin filtros: “Hace de todo un poco. Pero principalmente reparte pornografía a mujeres adultas porque le gusta masturbarse con otras mujeres”. Ante la sorpresa general, ella aclaró que hablaba en serio y luego sumó que Sebastián, conocido en redes como “Chancho Sebas”, también trabaja en gastronomía y en otros proyectos.

El momento que más unió a Tamara Paganini y Sebastián Cavalieri

Más allá del costado divertido y descontracturado de la pareja, Tamara Paganini también compartió el capítulo más doloroso que atravesaron juntos: la pérdida de un embarazo de mellizos. “Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido con inseminación, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado: un varón y una nena”, contó en su momento.

Tamara Paganini y Sebastián Cavalieri

“Viví todos esos meses sabiendo que se iba a morir”, comentó. Tamara Paganini remarcó que Sebastián fue un sostén fundamental para poder atravesar el dolor. “Me sorprendió la entereza que tuvo para sostenerme a mí que estaba hecha un puré”, dijo tiempo después, dejando en claro que ese momento terminó de consolidar un vínculo que sigue fuerte hasta hoy.