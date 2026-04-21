Sebastián Ortega se comparó con su padre, Palito Ortega: "Nunca me pesó el apellido"

Sebastián Ortega ha logrado consolidarse como uno de los nombres más destacados del mundo del espectáculo en Argentina. Con una trayectoria que incluye éxitos como "Los Roldán" y "Viudas e Hijas del Rock and Roll" y "Educando a Nina", ha demostrado que su talento trasciende el linaje familiar. En este contexto, el famoso habló sobre Palito Ortega.

Sebastián Ortega y su pasión por la producción

Sebastián Ortega, es el tercer hijo del matrimonio entre el cantante y actor Ramón "Palito" Ortega y la actriz Evangelina Salazar, y tiene cinco hermanos. Desde muy joven, mostró interés en la producción y el guion, caminos que eligió para diferenciarse y crear su propia identidad artística, alejada del rol de su padre en el escenario y la actuación.

Sebastián Ortega//Facebook

En una entrevista para "Otro Día Perdido", programa de Mario Pergolini, Ortega se refirió sobre rating de la televisión, demostrando su éxito en la creación de ficciones.

"Los Roldán llegaron a hacer 43 puntos", confesó el productor con nostalgia por aquellos momentos de máxima audiencia refleja no solo su pasión por la televisión, sino también su deseo de mantenerse en la cúspide del éxito. Con su carácter trabajador y dedicado, Sebastián ha sabido construir una carrera sólida, marcada por la innovación y la búsqueda de contenidos que conecten con el público.

Sebastián Ortega//Archivo

Reflexiones sobre su carrera y la relación con su padre

"Tenía 30 y pico de años y había comenzado hace muy poco. Me mal acostumbré", afirmó Sebastián Ortega, reconociendo la intensidad de sus comienzos en la industria. La competencia, la presión por mantener altos niveles de audiencia y el deseo de innovar lo llevaron a valorar cada logro y aprendizaje en su camino profesional.

Palito Ortega//Archivo

Respecto a su apellido, Sebastián Ortega fue claro: "Nunca me molestó el apellido, nunca me pesó. Al contrario, estoy orgulloso". El productor marcó la buena relación que siempre tuvo con su padre y desestimó cualquier inconveniente que rodeó la fama de ser hijo del cantante.

"Yo hago algo distinto de lo que hacía mi viejo. Mi viejo era un artista que estaba delante de cámara, arriba de un escenario. A mí me gusta estar atrás, me gusta todo el proceso de producción. Hay similitudes, pero no es lo mismo". La declaración de Sebastián Ortega revela la diferenciación que el productor busca mantener respecto a su legado familiar, aunque sin perder el respeto y la admiración por su padre, a quien reconoce como una influencia importante en su vida.