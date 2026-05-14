Adiós a las transparencias: Cannes impuso nuevas prohibiciones para la alfombra roja

En una época donde las alfombras rojas parecen una competencia viral, Cannes decidió poner límites. El Festival de Cine más prestigioso del mundo volvió a endurecer su código de vestimenta y prohibió desde la desnudez extrema hasta los vestidos con colas XXL que dificultan el paso sobre la red carpet. La decisión marca un fuerte contraste con eventos como la MET Gala o los Grammy Awards, donde el impacto visual de los “naked dresses” importa más que el protocolo.

Una por una, todas las prohibiciones en el dress code de Cannes

A diferencia de otras red carpets como la MET Gala o los Grammy Awards, donde las celebridades compiten por quién genera más impacto visual, Cannes busca recuperar la sofisticación ligada al cine y al protocolo francés. Este año, el festival reafirmó las restricciones que ya había aplicado en 2025 y advirtió que quienes no respeten las reglas podrían quedarse directamente afuera de la alfombra roja.

Jane Fonda, Demi Moore y Philippine Leroy-Beaulieu

Según figura en el sitio oficial del festival, para asistir a las proyecciones de gala del Grand Théâtre Lumière “se requiere vestimenta formal”, incluyendo vestido largo o esmoquin. También se permiten vestidos negros y de cóctel o conjuntos sastreros. Pero más allá de lo permitido, el verdadero foco está puesto en las prohibiciones.

“Por razones de decoro, la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival”, detallaron las autoridades el reglamento oficial. Además, el documento aclaró que “no se permiten atuendos voluminosos, en particular aquellos con una cola larga, que obstaculicen la correcta circulación de los invitados y dificulten la distribución de los asientos en el teatro”.

Demi Moore en el Festival de Cannes 2026

La decisión no fue casual. En los últimos años, las grandes alfombras rojas internacionales se transformaron en escenarios dominados por el impacto. Desde los vestidos casi transparentes hasta las prendas que eran imposibles para sentarse, la moda empezó a funcionar más como una estrategia de choque en las redes sociales que una extensión del cine, la música o el arte.

Camila Morrone en la Met Gala

El contraste se volvió todavía más evidente después de lo que fue la última edición de la MET Gala. Bajo el lema “Fashion is art”, celebridades como Madonna, Cara Delevingne y Lauren Sánchez Bezos apostaron por velos XL, transparencias y diseños pensados para ser virales. En una alfombra roja donde la consigna era exagerar cada detalle, Cannes eligió moverse en dirección opuesta.

Cannes, la pasarela de la protesta

Transparencias extremas, vestidos que apenas cubren el cuerpo y estilismos pensados para desafiar los límites de la desnudez dominaron las últimas temporadas. Famosas como Bianca Censori, Julia Fox, Doja Cat y Bella Hadid transformaron el “naked dressing” en una marca registrada de las alfombras rojas.

Sin embargo, la Croisette, como se le llama al epicentro del Festival de Cannes, siempre tuvo una relación compleja con las reglas. Aunque el evento es famoso por su protocolo estricto, también fue escenario de algunos de los momentos más rebeldes de la historia de la moda. En 2018, Kristen Stewart caminó descalza sobre la alfombra roja como gesto de protesta contra la exigencia de usar tacos altos. Julia Roberts hizo lo mismo años antes, mientras que Uma Thurman desafió el histórico mandato de los stilettos al aparecer con sandalias bajas en la edición del 2011.

Naked dressing, los looks de la Met Gala 2026

La propia historia del festival está llena de looks que hoy probablemente entrarían en conflicto con las nuevas normas. Desde vestidos transparentes hasta diseños con colas de varios metros, Cannes siempre funcionó como un espacio donde el glamour se potencia pero al mismo tiempo convive con la provocación.

Ahora, solo resta esperar si las celebridades respetarán el nuevo dress code o si alguna terminará rompiendo las reglas sobre la alfombra roja. Porque si algo caracteriza a Cannes es que, incluso en los eventos más estrictos, siempre hay lugar para un momento de rebeldía fashion.

El Festival de Cannes 2026 se extenderá hasta el próximo 23 de mayo y ya reunió a figuras como Demi Moore, Jane Fonda y Philippine Leroy-Beaulieu. Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en los próximos looks que desfilarán por la Croisette y en quién se animará a desafiar el protocolo impuesto por el festival.