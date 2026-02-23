Este 23 de febrero, Mirtha Legrand está de festejo. Finalmente, llegaron sus queridos 99 años, que lo celebrará junto a su familia y amigos, en una épica cena por la noche. Los seguidores de la televisión argentina no dudaron en dejar, en redes sociales, diversos mensajes de felicitaciones para la Chiqui, y recordaron algunos de los momentos más icónicos, que la llevaron a convertirse en un emblema de la pantalla. Entre risas y enojos que quedaron para la historia, los usuarios eligieron los 4 momentos que aún mantienen la conversación encendida.

Mirtha Legrand cumple 99 años: los 4 momentos icónicos que la convirtieron en el emblema de la pantalla

1. ¡Carajo, mierda!

Mirtha Legrand es un emblema de la pantalla internacional, por su carisma y brutal honestidad al momento de mostrarse dentro o fuera de cámara. Sin embargo, hubo un momento en el detrás de escenas que se filtró años después de lo ocurrido, y que mostró un lado de la conductora que nadie había visto. Cuando aún trabajaba con Daniel Tinayre, su esposo, ella se mostró enojada ante los constantes errores que había para grabar.

La discusión se dio a "cámara apagada", donde el director le pedía que se calmara, y ella apuntaba las complicaciones que se habían dado con el correr del día. Fue así que lanzó, enfurecida: "No me calmo nada... ¡demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda!". A pesar de que el contexto fue en un exabrupto de ella, los usuarios lo tomaron como frase célebre de la Chiqui, e incluso la conductora comenzó a usarla en algunos de sus programas.

2. ¿Por qué mataste a tus padres?

Si hay algo que caracteriza a Mirtha Legrand, eso es su sincericidio en cada una de sus entrevistas. Durante uno de sus almuerzos, tuvo como figura central a Sergio Schoklender, quien ya había cumplido su condena por el parricidio de sus padres ocurrido en 1981. En medio de la entrevista, ella sorprendió al lanzar: "No te quiero incomodar, ni te quiero hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar... pero te quiero preguntar: ¿por qué mataste a tus padres?".

Con el tiempo, los usuarios de las redes sociales destacaron la insólita combinación entre la extrema cortesía inicial de Mirtha y la brutalidad de la pregunta final, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la televisión argentina.

3. "A esa", junto a Pimpinela

En 1991, Mirtha Legrand sorprendió al mostrar otro de sus talentos, junto a los Pimpinela. En un almuerzo que compartieron, realizaron una de las mímicas más memorables de la televisión argentina al interpretar el hit "A esa". La Chiqui confesó que no durmió la noche anterior para estudiarse la letra y los gestos a la perfección, y los usuarios aún recuerdan ese momento, ya que salió excelente en el vivo. A mediados de 2025, Mirtha recibió nuevamente a los Pimpinela en su "mesaza", y rememoraron ese día donde ella se robó los halagos.

4. El origen del sticker aplaudiendo y bailando

Mirtha Legrand es protagonista de diversos memes e imágenes que se comparten en las redes sociales o en chats privados. Sus expresivos gestos terminan volviéndola en la protagonista de diversas conversaciones. Sin embargo, hay un sticker en WhatsApp que es de los más conocidos, y se la ve a ella aplaudiendo de manera elegante.

El contexto del mismo surgió durante un almuerzo con Bandana. Lissa Vera, la rapera del grupo, fue sorprendida con un inédito pedido: improvisar un rap en vivo para la Chiqui. Fue así que muchos destacaron el contraste entre el estilo urbano de la canción con la reacción elegante y sofisticada de la conductora.

Mirtha Legrand cumple 99 años, y lo celebrará a lo grande en la casa de su hija. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales y sus seguidores no dudan en dejar sus felicitaciones con increíbles momentos de la televisión argentina que la convirtieron en un emblema a nivel internacional. Entre risas, comentarios inesperados y reacciones sorprendentes, sus fanáticos siguen destacando el trabajo y la honestidad de la Chiqui, dentro y fuera de cámara.

A.E