Gran Hermano Generación Dorada: nuevas reglas, participantes confirmados y todos los cambios que se hicieron en la casa

A pocas horas de la vuelta de Gran Hermano pero esta vez con la etiqueta Generación Dorada, el público se pregunta quiénes serán las celebrities y exparticipantes que aceptaron ser parte del programa como también cuáles son las modificaciones que se hicieron para enriquecer al formato.

Cómo será Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada ya está listo para debutar en la pantalla chica. El reality más visto del país regresa con una versión renovada que promete atrapar a la audiencia desde un primer momento. Su gran debut será este lunes 23 de febrero a las 22.15 por Telefe bajo la conducción de Santiago del Moro.

Para esta edición especial, la casa fue renovada por completo. El espacio donde convivirán los concursantes recibió una fuerte intervención estética y sumó sectores pensados para potenciar la dinámica del juego y la convivencia. Entre los cambios más llamativos aparecen dos nuevas piletas: una climatizada y otra bajo el concepto de “Pileta Playa”. De hecho, la clásica piscina fue reemplazada por una playa artificial, una modificación que no solo cambia la postal habitual del programa, sino que también promete alterar la rutina diaria.

Gran hermano generación dorada: quitaron la antigua pileta para crear una versión playa

La propiedad también tendrá un caño de pole dance, un sector sustentable denominado “Punto Verde” y una enigmática “puerta misteriosa”, cuyo funcionamiento se conocerá recién durante el desarrollo del ciclo. Todos estos elementos apuntan a volver más impredecible la estadía de los jugadores, cuyas identidades se mantendrán en secreto hasta la gala de estreno.

Si bien circularon nombres como los de Andrea del Boca, Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, Inés Lucero (exparticipante de Survivor) y Emanuel Di Gioia (exintegrante de Gran Hermano), la producción aún no confirmó oficialmente quiénes formarán parte del casting definitivo. Por esta razón, las expectativas y especulaciones fueron en aumento. Sin embargo, esto se sabrá finalmente el lunes 23 de febrero.

En cuanto al reglamento, esta temporada también trae innovaciones: se suman placas especiales destinadas a las “plantas”, es decir aquellos participantes que pasen desapercibidos, una placa vinculada al caño y una nueva mecánica de nominaciones y votos que buscará agilizar el formato y mantener en vilo a la audiencia.

Santiago del Moro

Quiénes serán los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada

El panel del debate conservará figuras históricas y añadirá nuevas miradas. Entre los analistas confirmados se encuentran Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Eliana Guercio, quienes ya se encontraban en la edición pasada. Este año, se suman Gustavo Conti, Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el último campeón, Santiago Tato Algorta. Estos dos últimos no serán parte del staff estable de Gran Hermano Generación Dorada, por lo que habrá días donde no estarán al aire.

También participará como invitado especial el filósofo Tomás Balmaceda, quien aportará su visión sobre el fenómeno social que genera el programa. Por otro lado, Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex, acompañado por exjugadores. El ciclo contará, además, con la reacción en vivo de Coty Romero a través de las plataformas digitales. De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada promete volver con todo y marcar un antes y después en la era de los realities shows con nuevas reglas, nuevos participantes y una casa completamente renovada.