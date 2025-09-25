Quique Torres defendió a Andrea del Boca tras el juicio de Mamá Corazón: "Nueve años robados"

Quique Torres defendió a Andrea del Boca tras conocerse el cierre de la causa que investigaba el financiamiento de Mamá Corazón. El guionista apuntó al impacto que tuvo el proceso en la vida personal y profesional de su cuñada, y dejó plasmada su postura sobre el rol de distintos actores durante ese tiempo.

Quique Torres se refirió públicamente al fallo que sobreseyó a Andrea del Boca en la causa por la financiación de la producción de Mamá Corazón. En un mensaje cargado de definiciones, el guionista expresó su respaldo a la actriz y compartió su mirada sobre lo que significaron estos largos años de proceso judicial.

Tras nueve años de proceso judicial, donde fue acusada por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, la reconocida artista fue sobreseída. Con el fallo que la declara inocente, su entorno comenzó a expresarse públicamente, y uno de los mensajes más contundentes fue el de su cuñado.

El periodista publicó un extenso texto en su Instagram, donde manifestó su apoyo a Andrea del Boca y cuestionó el trato que recibió durante el juicio. “La Justicia la declaró inocente de todos los cargos. Nueve años después. Nueve años robados”, escribió, en referencia al tiempo que transcurrió desde el inicio de la causa. En su posteo, también mencionó el impacto que tuvo el proceso en la vida personal y profesional de la actriz.

El juicio por Mamá Corazón se centró en el convenio firmado entre la productora de Andrea del Boca y el Ministerio de Planificación, durante la gestión de Julio De Vido. La investigación apuntaba a determinar si hubo desvío de fondos o incumplimientos contractuales. Sin embargo, la auditoría oficial concluyó que no se detectaron irregularidades en el uso del dinero.

Por su parte, Quique Torres recordó en su publicación que dos actores que habían declarado en medios haber firmado recibos por montos superiores a los que cobraron, luego no pudieron sostener esa versión ante el juez. “Se desmoronaron”, escribió, y agregó que finalmente se comprobó que los pagos coincidían con lo declarado.

En la misma línea, hizo referencia al daño causado por las acusaciones mediáticas, señalando que su suegro falleció con tristeza por el trato que recibió la artista. “Mi suegro murió de tristeza viendo cómo la destrozaban para ganar rating barato o unos pocos seguidores. Eso no se olvida”, comentó.

Durante estos años, Andrea del Boca mantuvo un perfil bajo y evitó confrontaciones. Su actividad dentro de la industria del espectáculo se vio interrumpida, y su imagen pública fue objeto de múltiples cuestionamientos. El fallo judicial que la sobresee marca un cierre legal, aunque su entorno considera que el daño ya está hecho. “Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia”, expresó Quique Torres.

En su mensaje, el periodista apuntó contra algunos periodistas que, según él, utilizaron el caso para obtener repercusión. “Los carroñeros andan sueltos y a la búsqueda de otra víctima”, escribió, en referencia al tratamiento mediático que recibió la causa. Aunque su tono fue crítico, el foco estuvo puesto en la reivindicación de su cuñada como profesional y como persona.

Quique Torres defendió a Andrea del Boca tras el juicio de Mamá Corazón, en un mensaje que acompañó el cierre de una causa que se extendió durante casi una década. La actriz fue sobreseída por la Justicia y su entorno expresó el impacto que tuvo en su vida. La palabra del actor se sumó como parte de una etapa que concluye, pero que dejó su huella.

