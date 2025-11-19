Filtraron los chats de Wanda Nara con su exsecretaria tras la demanda millonaria: “No me alcanza ni para pagar el alquiler”

Wanda Nara quedó envuelta en un nueva escándalo. Su exsecretaria, Luli Oliver, le inició una demanda por más de 20 millones de pesos tras ser echada del trabajo. Según la joven, la conductora de MasterChef Celebrity aún le debe la indemnización, vacaciones y aguinaldos.

La millonaria demanda de la exsecretaria de Wanda Nara

Wanda Nara afronda un nuevo escándalo judicial tras ser demandada por Luli Oliver, su exsecretaria. La joven le reclama más de 20 millones de pesos por daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones y aguinaldos luego de quedarse sin trabajo en diciembre del 2024.

Este miércoles 19 de noviembre, Santiago Sposato mostró en A la tarde los chats entre la empresaria y su exempleada. Tal como reveló el periodista, en la conversación Wanda Nara y Luli Oliver estaban negociando un nuevo sueldo, que incluía que el trabajo de la secretaria estuviera en blanco.

"En la charla que negocian el sueldo, Luli le dice: ‘Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos", detalló el periodista. Además, mencionó qué le contestó la influencer en diciembre del año pasado: "Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo. Máximo te lleva 6 horas, quizás podés tener otra cosa. A veces ni te reclamo físicamente".

En cuanto al trabajo de Luli Oliver, el panelista de A la tarde explicó que "como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa". Y sostuvo: "Si se cancelaba alguna de las clases era Luli la que los iba a buscar con el auto, porque tenía cédula azul. En el colegio era reconocida como adulto responsable".

Qué dijo Luli Oliver sobre la demanda contra Wanda Nara

En un audio difundido en A la tarde, Luli Oliver explicó cómo se originó el conflicto laboral con Wanda Nara. “Acá el único conflicto fue que ella me desconoció como empleada, o mejor dicho, nunca me reconoció como tal. Al principio me hacía facturarle mes a mes desde mi monotributo. Después, cuando volví a trabajar con ella, estuve todo el tiempo en negro. Cuando tuvo un problema con otra empleada decidió ponernos en blanco a todas, pero nunca me avisó, yo no me enteré, y ahí fue cuando me bajó el sueldo”, relató.

Tras el audio, Santiago Sposato analizó los números de la demanda. “Ella reclama 27 millones de pesos. Lo llamativo es que la mayor parte corresponde a daños y perjuicios; el resto de los ítems son sumas menores en comparación con esos 20 millones. Esto muestra que se siente afectada por promesas incumplidas, por la palabra dada y por la falta de regularización laboral”, señaló.