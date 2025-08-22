Moria Casán habló de Wanda Nara y la fulminó: "Está muy humillada"

Recientemente Moria Casán concedió una entrevista al programa LAM en donde brindó su opinión sobre la polémica situación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lejos de suavizar sus palabras, la actriz habló de la humillación, dolor y obsesión de Wanda al no poder soltar todavía a su exmarido, a pesar de que Icardi ya está escribiendo un nuevo capítulo de su vida.

Moria Casán no tuvo reparo alguno al analizar la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, asegurando que para ella, el problema radica en que Nara no ha terminado de procesar su realidad. “Esta muy humillada”, sentenció la actriz al hacer un repaso de lo que han sido los últimos meses para la modelo.

Moria Casán

Moria Casán aseguró que Wanda Nara sigue aferrada a Mauro Icardi

Durante la entrevista Moria Casán aseguró que Wanda Nara vive un presente marcado por la frustración: “Yo creo que ella está muy humillada, como toda mujer que pasa por esto. Es una madre que yo admiro, como mujer empresaria. Pero en este caso creo que ella arcilló a este chico y le salió un hábil declarante y bravo”, sentenció.

Fiel a su estilo, Moria Casán sostuvo que Mauro Icardi si está enamorado de la China Suárez desde la primera vez que se vieron, siendo esto el quiebre definitivo ante los constantes vaivenes que mantenían él y Wanda. “Él está enamorado. Todo lo que hace, lo hace por amor, no por venganza. Y ella no puede entenderlo” remarcó.

Moria Casán aclaró que será la justicia quien determinará quién dice la verdad

Para finalizar la entrevista, Moria Casán habló sobre las últimas declaraciones que Wanda Nara brindó sobre Mauro Icardi, en donde asomó la palabra “abuso”.

Para Casán la actitud de la modelo es la de una mujer herida: “Una mujer que está fuera de eje y está dolida puede hacer cualquier cosa. Si tiene razón, lo verá la justicia”.

Wanda Nara

Con respecto a la China Suárez, Moria Casán declaró que no sigue sus trabajos actorales; sin embargo, le hizo un “halago camuflado” asegurando que: “La que no habla, gana”. Como siempre, las palabras de Casán no pasaron desapercibidas y su filosa opinión sobre la delicada situación que atraviesa Wanda Nara ha llamado la atención de todos.